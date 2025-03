Meloni celebra la Festa del Papà contro le idee del Pd: “Papà e mamma, le parole più belle del mondo”

La presidente del Consiglio ha dedicato un messaggio ai padri italiani, sottolineando il valore della figura paterna nella società e nella famiglia

Il messaggio della premier per la Festa del Papà

In occasione della Festa del Papà, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto condividere un messaggio sui suoi canali social per celebrare tutti i padri e il loro ruolo nella vita dei figli.

“Un augurio speciale a tutti quei papà che passano la notte insonni, cullando i propri neonati. A quelli che ogni mattina vestono i bambini con cura e li accompagnano all’asilo o a scuola. A quelli che si fanno in quattro per sostenere i propri figli e la propria famiglia. A quelli che li proteggono da lassù. A chi vive la dolcezza di una vita di coppia e a chi, con il suo amore, riesce a dare tutto anche da solo. A quelli che, ormai con i figli adulti, non smettono mai di preoccuparsi per loro. Grazie a ognuno di voi“, ha scritto Meloni.

Il valore della genitorialità

Nel suo messaggio, la presidente del Consiglio ha voluto sottolineare l’importanza della figura paterna all’interno della famiglia e della società, ribadendo un concetto a lei caro: “Papà e mamma sono e rimarranno sempre le parole più belle del mondo”.

Un passaggio che richiama indirettamente il dibattito in corso sul linguaggio legato alla genitorialità, in particolare sulle espressioni “genitore 1” e “genitore 2” adottate in alcuni contesti amministrativi. La premier ha spesso espresso una posizione chiara sul tema, difendendo il valore della terminologia tradizionale riferita ai ruoli familiari.

La Festa del Papà, celebrata il 19 marzo, è un’occasione per riflettere sull’importanza della figura paterna e sul suo contributo alla crescita e all’educazione dei figli, un tema che Meloni ha voluto mettere al centro del suo messaggio.