Samuele Bersani rivela sul palco il perché ha rinviato il tour: “Ho avuto un tumore ai polmoni”

Durante il concerto a Milano, il cantautore ha raccontato la malattia che lo ha costretto a rinviare il tour e l’importanza della diagnosi precoce.

L’annuncio sul palco e la rivelazione sulla malattia

Samuele Bersani, durante il concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano, ha scelto di condividere con il pubblico un momento particolarmente intimo della sua vita. Con parole misurate e visibilmente emozionato, ha raccontato di aver ricevuto la diagnosi di un tumore ai polmoni al primo stadio, scoperto lo scorso autunno. La malattia lo ha costretto a rinviare le date del tour, suscitando all’epoca la preoccupazione dei fan, ma senza che fossero date spiegazioni dettagliate.

“Ho avuto un tumore ai polmoni al primo stadio, quindi preso all’inizio”, ha dichiarato l’artista. “Non ho dovuto fare né chemio né radioterapia, però comunque ho dovuto fare un intervento chirurgico, mi hanno tolto un lobo, un pezzetto”. Parole accolte da un lungo applauso del pubblico presente in sala, che ha ascoltato in silenzio e partecipazione emotiva.

L’importanza della prevenzione

Nel suo racconto, Bersani ha insistito su un messaggio centrale: l’importanza della prevenzione. “La malattia è democratica, può toccare chiunque, anche se non pensi mai che possa capitare a te”, ha detto dal palco. Ha poi spiegato che la diagnosi precoce gli ha permesso di intervenire in tempo, evitando trattamenti più invasivi e potenzialmente debilitanti.

“Bisogna andare senza paura di quel che può succedere. Siamo molto più forti di quel che crediamo, io ne sono la testimonianza”, ha concluso, con tono incoraggiante, rivolgendosi a chi vive esperienze simili o teme di affrontarle. Ha spiegato di aver scelto il palco come luogo per condividere questa esperienza, sottolineando la sua naturale riservatezza: “Sono uno molto riservato e se non fosse stata una cosa importante non avrei rinunciato. Mi è costato scrivere quel messaggio, ma è stato tanto il ritorno di amore che mi ha aiutato a superare quei momenti”.

Il ritorno sul palco dopo lo stop forzato

Dopo il periodo di pausa, Samuele Bersani è tornato in tour e ha voluto aprire il cuore al suo pubblico proprio nel luogo che più sente suo: il palcoscenico. Ha spiegato di non aver rilasciato interviste sull’argomento, ma di aver preferito “dirlo di persona” ai suoi fan. Il racconto è stato accolto con commozione e affetto da una platea calorosa che ha accompagnato il concerto in un’atmosfera di vicinanza e rispetto.

Il ritorno di Bersani, segnato dalla sincerità e da un invito alla consapevolezza sulla salute, assume così un significato ancora più profondo: non solo quello di un artista che torna a cantare, ma anche quello di una persona che condivide la propria fragilità per lanciare un messaggio di speranza.