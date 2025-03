Le reazioni dei concorrenti eliminati dalla semifinale del Grande Fratello: Javier, Giglio e Shaila commentano la fine del loro percorso

Ieri, lunedì 24 marzo, la semifinale del Grande Fratello ha regalato emozioni forti, con tre concorrenti eliminati a un passo dalla finale: Giglio, Shaila e Javier. Ognuno di loro ha avuto modo di riflettere sul proprio percorso all’interno della Casa e di commentare la loro eliminazione, rilasciando dichiarazioni sincere e spontanee subito dopo la notizia del televoto.

L’eliminazione di Giglio e il mistero di Yulia

Il primo a lasciare la Casa è stato Giglio, che ha perso al televoto contro Chiara ed Helena, risultando il primo eliminato della serata. Uscito dalla porta rossa, il giovane ha dichiarato: “Un percorso che mi ha segnato. Peccato non essere arrivato in finale, ma sono contento di aver dato tutto e sono contento di tutto”. Giunto in studio, il conduttore Alfonso Signorini ha fatto notare l’assenza della fidanzata Yulia Bruschi, già ex concorrente del reality, senza però entrare nei dettagli. “Diciamo che sono accadute delle cose che conoscerai con lei quando vi vedrete. Abbiamo deciso di non trattare l’argomento perché ci sono dei vincoli legali”, ha spiegato Signorini. Recentemente, Yulia era finita al centro di voci di gossip che la volevano riavvicinata all’ex fidanzato, ma la ragazza aveva prontamente smentito la versione diffusa, spiegando la sua assenza in puntate precedenti.

Le parole di Javier Martinez e l’abbraccio con Helena

A poco dalla finale, Javier Martinez è stato eliminato al televoto, ma ha accolto la notizia con serenità. “Ci sta, fa parte del gioco. Sono veramente orgoglioso di essere arrivato fino a questo punto”, ha affermato. Il concorrente ha continuato: “Avevo persone veramente forti al televoto, secondo me è anche giusto così. Grazie veramente a tutti, ho lasciato il cuore in questa casa e me ne vado veramente senza alcun rimorso”. Dopo l’eliminazione, è stato protagonista di un momento emozionante con la sua fidanzata Helena Prestes, che era stata scelta come quarta finalista del programma. I due si sono abbracciati, festeggiando insieme il risultato prima che Helena tornasse nella Casa per l’ultima settimana. Javier, con lo sguardo rivolto al futuro, ha anche dichiarato di voler costruire una famiglia e di avere dei figli insieme alla sua compagna.

Shaila Gatta, l’uscita e l’affetto per il fidanzato Spolverato

L’ultima eliminata della serata è stata Shaila Gatta, che ha perso al televoto contro Helena. Visibilmente sollevata, l’ex Velina di Striscia la Notizia ha commentato con un sorriso: “Sono felice, sono a testa alta, manca una settimana, non li sopportavo più”. Poi, ha aggiunto: “L’importante è quello che accadrà dopo, non è il gioco quello che conta. Mi sarebbe piaciuto sicuramente rimanere per l’ultima settimana, però, dopo 6 mesi e mezzo, sono libera. Vado dalla mia mamma e dalla mia famiglia, tifo per Lollo”. Con “Lollo” si riferiva al suo fidanzato Lorenzo Spolverato, che è ancora in gara. Nel frattempo, Spolverato ha vissuto un momento di emotività, condividendo con i compagni di avventura il suo dispiacere per la distanza da Shaila. “Ora combatto fino alla vittoria anche per lei”, ha detto il modello, aggiungendo: “Le ho dato un bigliettino, ho messo anche il mio profumo per questa settimana che non ci vedremo”. Il modello ha poi parlato della loro relazione, esprimendo la volontà di lavorare insieme anche dopo il programma: “Fuori da qui ci lavoreremo. Abbiamo avuto l’imprinting qui e fuori ci sarà il vero percorso”.