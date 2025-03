Bari: nuovo hotel quattro stelle trasforma i capannoni abbandonati

A Bari, la famiglia Muciaccia investe in un progetto alberghiero con 90 camere, una spa e una piscina, in un’area attualmente occupata da capannoni dismessi.

Un importante investimento alberghiero è in fase di realizzazione a Bari, dove un nuovo hotel quattro stelle prenderà vita in un’area precedentemente occupata da capannoni industriali dismessi. Il progetto, che prevede la creazione di una struttura ricettiva con 90 camere, una sala conferenze da 280 posti, sale meeting, un ristorante, una spa e una piscina, è stato affidato dalla società North Star Srl, controllata dalla famiglia Muciaccia. L’hotel sorgerà in una posizione strategica, nelle vicinanze della tangenziale e dell’uscita per il quartiere San Paolo, a pochi chilometri dall’aeroporto di Bari e dal casello autostradale Bari Nord.

Un’Area Strategica per il Turismo Business

La zona scelta per il nuovo hotel, fino ad oggi caratterizzata dalla presenza di capannoni abbandonati, è considerata molto conveniente dal punto di vista logistico. La vicinanza ai principali snodi viari e l’accessibilità all’aeroporto renderanno la struttura particolarmente interessante per i viaggiatori d’affari. L’hotel sarà infatti destinato in gran parte a una clientela business, grazie alla presenza di un’ampia sala conferenze e di diverse sale meeting, che rispondono alle esigenze delle imprese e dei professionisti in trasferta.

Il progetto è stato sviluppato dallo studio dell’ingegnere barese Arcangelo Santamato e l’iter per l’approvazione è già in corso. La società prevede di avviare i lavori di costruzione entro la fine dell’anno, con l’obiettivo di completare l’opera e inaugurare la struttura nel Natale del 2026. L’investimento complessivo per la realizzazione dell’hotel ammonta a circa 10 milioni di euro, segnalando un impegno significativo nel settore dell’accoglienza turistica e aziendale.

Una Rinnovata Offerta Alberghiera per Bari

Questo nuovo progetto si inserisce in un contesto di rinnovamento e sviluppo delle strutture ricettive a Bari, una città che sta vivendo un periodo di forte crescita nel settore turistico. Sebbene il mercato delle locazioni turistiche e dei bed and breakfast sia in espansione, la città ha registrato una diminuzione delle camere alberghiere tradizionali, soprattutto quelle destinate a ospitare turisti e viaggiatori d’affari. L’apertura di nuovi hotel, come quello della North Star, rappresenta una risposta a questa necessità crescente di spazi adeguati per un turismo sempre più orientato verso il business.

Nel contesto generale della città, anche altri alberghi storici, come il Victorhotel e l’Hotel Palace, sono oggetto di lavori di riqualificazione, con l’obiettivo di restituire alla città una più ampia offerta di camere, in particolare per eventi e congressi internazionali. Il piano di rinnovamento dell’hotel della famiglia Muciaccia contribuisce, dunque, a una strategia più ampia di potenziamento dell’infrastruttura ricettiva barese.