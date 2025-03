Fabrizio Corona contestato a Napoli, per lui fischi e offese: “Sei una sòla” e lui risponde

Fabrizio Corona è stato fischiato durante un’apparizione al Peppy Night a Napoli, dove ha risposto alle critiche del pubblico riguardo alle sue dichiarazioni sul Papa.

Fischi e contestazioni al Peppy Night

Fabrizio Corona è stato protagonista di un episodio controverso durante la sua partecipazione al Peppy Night, lo show di Peppe Iodice, andato in onda il 24 marzo su Canale 21. L’evento, che ha avuto luogo al Palapartenope di Napoli, è stato segnato da una serie di contestazioni da parte del pubblico, che non ha risparmiato fischi e critiche al noto personaggio mediatico. Questo è stato il suo primo intervento pubblico dopo le polemiche generate dalle sue dichiarazioni sul Papa, che aveva erroneamente dato per morto alcune settimane fa.

Durante la sua presenza sul palco, Corona ha tentato di giustificare le sue parole dicendo che la notizia che aveva diffuso riguardo al Papa proveniva da fonti affidabili: “Io ho 51 anni e mi sono messo a fare informazione seria. Se io do una notizia del genere è perché, evidentemente, qualcuno me l’ha detta. Parliamo di persone che lavorano al Gemelli”, ha affermato. Tuttavia, il tentativo di spiegarsi non ha placato l’insoddisfazione del pubblico, che ha reagito con fischi, a cui Corona ha prontamente risposto: “Chi è che mi dice che sono un fallito? Sono una sòla? Io sono venuto qui stasera e ci ho messo la faccia. Se mi ascolti magari capisci, perché non credo che tutti qui la pensino come te”. A quel punto, il personaggio ha chiesto un applauso da parte di chi lo supportava, aggiungendo provocatoriamente: “Solo questi? Avete paura della verità”.

Corona contro Marotta e la famiglia Berlusconi

Il confronto con il pubblico non è stato l’unico momento caldo della serata. Nel corso dell’intervento, Fabrizio Corona ha toccato anche temi molto discussi, tra cui il dirigente dell’Inter, Beppe Marotta, definito da Corona “la persona meno onesta che esiste sulla faccia della terra”. Non sono mancati anche riferimenti alla famiglia Berlusconi, con alcune dichiarazioni sulla compagna dell’ex presidente del Consiglio, Marta Fascina, che, secondo Corona, sarebbe più legata a Marina Berlusconi che allo stesso Silvio Berlusconi.