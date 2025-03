Lutto per Enrico Brignano, è morta la mamma Anna

Enrico Brignano piange la morte della madre, un legame profondo che ha segnato la sua vita personale e professionale.

Enrico Brignano ha condiviso sui social il dolore per la morte della madre, Anna, con un commovente messaggio pubblicato su Instagram. L’attore, noto per il suo affetto verso la figura materna, ha voluto salutare la mamma con parole piene di emozione, rivelando il legame speciale che li univa.

Nel post, Brignano ha allegato una foto della madre e ha scritto: “Ciao mamma…ora puoi volare in alto, sappi che il nostro amore per te è infinito…vai e raggiungi papà che sarà sulla porta ad aspettarti. Veglia su di noi e illumina il nostro cammino. Ti amiamo tanto”. Un messaggio che esprime la sofferenza per la perdita, ma anche una forte consapevolezza che la madre, ora, è riunita con il padre, Antonino, scomparso nel 2011.

La morte di Anna ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio tra colleghi e amici. Tra i tanti che hanno espresso vicinanza all’attore, Paolo Conticini ha scritto: “Caro Enrico ti sono vicino”, mentre Patrizia Pellegrino ha cercato di consolarlo con parole che volevano trasmettere forza: “Non ti lascerà mai”. Anche le amiche Valeria Graci e Cristina Chiabotto hanno inviato i loro cuori per manifestare il loro affetto e sostegno.

Un legame che ha segnato la carriera e la vita privata

Anna Brignano non era solo una figura privata per l’attore, ma anche una presenza che aveva influenzato alcuni dei suoi sketch più amati. In particolare, Enrico aveva spesso raccontato con ironia la sua “ossessione” per la pulizia, che lui attribuiva alla madre, un dettaglio che lo aveva portato a creare momenti di grande empatia con il pubblico. La sua scomparsa segna la fine di una parte significativa della vita dell’attore, che in questo periodo sta ricevendo il sostegno di numerosi colleghi e amici del mondo dello spettacolo.

Nel 2011, Enrico aveva già affrontato un’altra grande perdita: quella del padre Antonino. Da allora, l’attore aveva spesso ricordato il genitore, anche pubblicamente, dedicandogli lettere cariche di emozioni e di ricordi. In una di queste, aveva condiviso momenti intimi della sua vita, come la nascita dei suoi figli e il suo matrimonio con Flora Canto, nel quale aveva voluto onorare la memoria del padre entrando all’altare con il pulmino Volkswagen che lui stesso aveva posseduto. La sua continua voglia di far sentire la presenza dei genitori, anche se non più fisicamente presenti, dimostra quanto fossero fondamentali nella sua vita.