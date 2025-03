Shaila Gatta accusa il pubblico e Zeudi Di Palma dopo l’eliminazione dal Grande Fratello: “Non è giusto”

Shaila Gatta, ballerina e concorrente del Grande Fratello, ha lasciato il reality con un mix di delusione e determinazione, contestando la sua eliminazione e il trattamento ricevuto. Secondo Gatta, la sua uscita dalla casa è stata il risultato della sua sincerità, che le avrebbe fatto perdere il favore del pubblico e dei compagni di gioco. La sua eliminazione, avvenuta durante una delle ultime sfide al televoto, l’ha spinta a rivelare il suo pensiero riguardo al rapporto con Zeudi Di Palma e la sua voglia di esprimersi liberamente.

La lite con Zeudi e il confronto con il pubblico

Subito dopo la sua eliminazione, Shaila Gatta si è confrontata con il conduttore Alfonso Signorini, spiegando le sue ragioni. La ballerina ha dichiarato: “Perché la vita non è sempre giusta”, facendo riferimento alla sua percezione di ingiustizia. Le sue parole hanno suscitato reazioni dal pubblico presente in studio, ma Gatta ha prontamente risposto: “Venite voi al posto mio. Venite qua e rispondete voi”, interrompendo i fischi. Ha quindi proseguito, spiegando che il motivo principale della sua eliminazione fosse la discussione avuta con Zeudi Di Palma, un conflitto che, secondo lei, l’ha penalizzata nel gioco. “Credo sia il prezzo da pagare per avere coraggio e dire sempre quello che si pensa”, ha affermato, indicando la sua inclinazione a non nascondere mai la verità come uno dei motivi che le avrebbe fatto perdere il televoto.

Riflessioni sull’amore e il futuro

Un altro aspetto di questa esperienza che Gatta ha condiviso riguarda la sua relazione con Lorenzo Spolverato. La ballerina ha parlato del rapporto come di “un’arma a doppio taglio”, sottolineando come fosse spesso concentrata sulle emozioni e sul benessere del suo compagno, dimenticando di riflettere su se stessa. Quando le è stato chiesto del futuro con Lorenzo, Gatta ha ammesso di non sapere cosa riservi loro: “Credo che dobbiamo rivederci fuori, dobbiamo costruire con calma piano piano e come è giusto che sia”. Nonostante la situazione incerta, ha aggiunto che entrambe le loro individualità dovrebbero essere preservate, e solo con il tempo potrebbero decidere come unire i loro percorsi.

Infine, Gatta ha commentato la sua eliminazione con un sorriso: “Sono felice, esco a testa alta. Manca una settimana. Non li sopportavo più”, riferendosi agli altri concorrenti. Sebbene le sia dispiaciuto non poter partecipare all’ultima settimana del programma, ha evidenziato che l’aspetto più importante per lei è guardare avanti. Concludendo, ha dichiarato: “Mi sarebbe piaciuto fare l’ultima settimana, ma sono libera e vado dalla mia mamma”, indicando il desiderio di tornare alla sua vita normale, lontano dalle tensioni del reality.