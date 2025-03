Sondaggio 2025: FdI ancora primo, Pd perde terreno. Lega e Forza Italia in risalita

Fratelli d’Italia al 29,7%, in calo insieme al Pd. Crescono Lega, Forza Italia e Italia Viva. Il 32% degli elettori resta senza preferenza.

Fratelli d’Italia in flessione, ma resta primo partito

Nel consueto sondaggio del lunedì presentato durante il TgLa7 da Enrico Mentana, la rilevazione realizzata da Swg delinea un quadro politico stabile ma non privo di movimenti significativi. Fratelli d’Italia, guidato da Giorgia Meloni, si conferma la prima forza del Paese con il 29,7%, pur segnando un calo dello 0,3% rispetto alla settimana precedente, quando aveva raggiunto il 30%.

Al secondo posto, staccato di oltre sette punti, il Partito Democratico di Elly Schlein, che perde anch’esso lo 0,3%, attestandosi al 22,4%. La flessione arriva in una settimana dominata dal dibattito sul Manifesto di Ventotene, cavalcato dalla segretaria dem come tema identitario, ma che non sembra aver rafforzato il consenso elettorale del partito.

M5S stabile, centrodestra in ripresa

Il Movimento 5 Stelle mantiene il suo consenso al 12,2%, senza variazioni rispetto alla precedente rilevazione. In crescita, invece, Forza Italia, che sale dello 0,2% e raggiunge il 9,3%, mentre la Lega di Matteo Salvini fa registrare un incremento dello 0,4%, attestandosi all’8,4%.

Scende lievemente Alleanza Verdi e Sinistra, che perde uno 0,1% e si posiziona al 6,2%. In rialzo anche Azione, al 3,6% (+0,1), e Italia Viva, che guadagna lo 0,2% salendo al 2,4%.

+Europa cala all’1,8% (-0,1), così come Noi Moderati, che scende all’1%. Le altre liste raccolgono complessivamente il 3% dei consensi.

L’area del non voto resta ampia

Un dato rilevante del sondaggio riguarda la quota di elettori che ha scelto di non esprimere una preferenza: si tratta del 32% del campione interpellato. Una percentuale alta, che conferma la distanza di una parte significativa dell’elettorato dall’attuale offerta politica.