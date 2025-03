Bonolis ospite da Berlinguer: “Rispetto per ogni governo, la Meloni? Ho fiducia”

Il conduttore di Mediaset ospite a È sempre Cartabianca parla di Meloni, Trump e Ucraina: “L’Europa? Esiste solo geograficamente”

Bonolis tra politica, guerra e attualità

Una presenza inedita quella di Paolo Bonolis nella puntata di martedì 25 marzo di È sempre Cartabianca, il talk di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer. Seduto per una volta nei panni dell’intervistato, lo storico volto Mediaset ha espresso opinioni non banali sulla politica internazionale e nazionale, mostrandosi lucido e ironico, senza rinunciare alla sua cifra stilistica.

“La politica va seguita. Il problema è che credo, attualmente, che sia la politica che ci segue”, ha esordito Bonolis, ribaltando con sarcasmo il ruolo dei cittadini e dei loro rappresentanti. E non si è sottratto nemmeno alla domanda su Donald Trump, inserendolo in un ragionamento più ampio: “Se mi preoccupa? La realtà è che ci sono questi signorini attualmente di cui si parla, come Trump, Putin, Orban, Xi e Netanyahu… tutte persone settantenni, se non sbaglio, che credo politicamente stiano facendo questo ‘canto del cigno’. Peccato che ne paghiamo dazio tutti quanti”.

Sul governo Meloni: “Guardare con fiducia”

Alla domanda sull’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, il conduttore ha scelto una posizione rispettosa, che estende a qualsiasi governo in carica: “Io ho sempre molto rispetto per il governo, qualunque esso sia. Ho avuto rispetto per Prodi e Conte… Sono persone alle quali devi guardare con fiducia”. Poi ha aggiunto: “Non penso ci siano governanti che non si adoperino se non per cercare di mitigare e smussare le difficoltà di un Paese. Poi ci sono quelli che ci riescono e quelli che ci riescono meno…”.

Una riflessione pacata che non ha risparmiato però dubbi sull’efficacia delle leadership internazionali. Il vero nodo, per Bonolis, è la distanza tra chi governa e le istanze reali dei cittadini.

Critico sul riarmo europeo: “È un ossimoro”

Nel finale dell’intervista, la Berlinguer ha toccato il tema del riarmo dell’Europa, al centro del dibattito politico nelle ultime settimane. Bonolis non ha nascosto la sua perplessità: “Non mi convince. Un riarmo per non dover fare la guerra mi sembra un po’ un ossimoro”. Parole che sintetizzano lo scetticismo verso un’Europa che appare ancora, secondo lui, troppo astratta: “L’Europa per me è un concetto strano: sarebbe un concetto bellissimo se fosse concreto. Vedo un’Europa solo geograficamente parlando”.