Chiara Ferragni parla di relazioni tossiche: “Non sono stata fortunata, ma Federico l’ho amato davvero”

Chiara Ferragni riflette sui rapporti tossici, parlando anche del suo passato sentimentale e della fine del matrimonio con Fedez. Un’introspezione su amore, traumi e insicurezze.

Riflessioni sui rapporti tossici e l’amore sano

Chiara Ferragni ha aperto una riflessione sui social riguardo alle relazioni tossiche e all’importanza dell’intelligenza emotiva. Il tema è emerso durante una serie di post su TikTok, in cui l’imprenditrice e influencer ha espresso il suo desiderio di vedere un cambiamento nelle dinamiche sentimentali. In un video condiviso con i suoi follower, Ferragni ha raccontato di sentirsi stufa di sentire storie di ragazze che, nonostante siano bellissime e meritevoli, continuano a stare con uomini che le trattano male. Ha quindi augurato a tutte di trovare un amore come quello che Selena Gomez vive con Benny Blanco, sottolineando l’importanza di una relazione basata sul rispetto e sull’intelligenza emotiva.

“L’intelligenza emotiva e il rispetto per la propria partner sono i veri segreti di una relazione sana”, ha spiegato Ferragni, aggiungendo che non c’è niente di più attraente di un uomo che sa amare e rispettare la sua compagna. La riflessione si è incentrata sul fatto che troppe persone, purtroppo, si abituano a rapporti sbagliati, come se il loro cervello fosse ormai condizionato da modelli disfunzionali. “La verità è che ci facciamo attrarre da relazioni tossiche, ed è un errore che spesso nasce dai traumi e dalle insicurezze che portiamo con noi”, ha dichiarato.

Il passato sentimentale di Chiara Ferragni e il suo rapporto con Fedez

Nel corso della discussione, molte persone hanno commentato il video di Ferragni, collegando le sue parole alla fine del suo matrimonio con il rapper Fedez. Sebbene non abbia fatto direttamente riferimento al suo ex marito, Ferragni non ha nascosto il fatto che in passato non è stata fortunata in amore, pur rimanendo una “romantica per sempre”. In uno dei commenti, ha affermato: “Non parlo di Federico, ma delle esperienze di tante persone a me vicine”.

Quando le è stato chiesto di parlare del suo rapporto con Fedez, Ferragni ha risposto in modo molto chiaro: “L’ho amato davvero”, sottolineando che la sua esperienza con il cantante è stata autentica. Questo ha evidenziato come, nonostante la fine del matrimonio, Chiara Ferragni continui a mantenere una visione positiva dell’amore, pur riconoscendo le difficoltà che ogni relazione può comportare. “Tutti noi commettiamo errori, spesso legati a traumi passati o a schemi che non siamo in grado di abbandonare”.