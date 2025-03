Sara Olivo celebra la laurea con una festa a tema Checco Zalone, l’attore commenta sui social

Una laurea davvero unica quella di Sara Olivo, che ha scelto di rendere omaggio al comico Checco Zalone con una festa memorabile. Le immagini del suo evento sono diventate virali sui social.

Un tema originale per una laurea fuori dal comune

Sara Olivo, neolaureata in Giurisprudenza presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, ha deciso di rendere il suo giorno speciale ancora più unico scegliendo un tema inaspettato: Checco Zalone. Lo scorso 11 marzo, mentre si laureava con il massimo dei voti, la festeggiata ha voluto dare un tocco di originalità alla sua festa, trasformandola in una celebrazione del famoso attore pugliese. Tra i dettagli più curiosi, spiccava una torta che rappresentava il volto di Zalone e una citazione tratta dal suo film “Cado dalle nubi”, nel quale l’attore, nei panni di Checco, dice: “Ngul a te signo’, mo per una laurea mi devo rovinare il curiculum?”. La frase, pronunciata dal personaggio nel film, è un riferimento ironico alla sua scelta di non accettare un aumento salariale, preferendo preservare la sua immagine di artista squattrinato.

La reazione di Checco Zalone sui social

Le immagini della torta e del cartonato di Zalone sono state condivise dalla stessa Sara sui suoi profili social, dove sono diventate rapidamente virali. L’attore, notando la dedica, ha commentato con un messaggio divertente su TikTok, augurando alla neo-laureata di aver ottenuto un buon punteggio: “Spero tu abbia preso più di 100, al di sotto non vado sulle torte”. La sua risposta, tra il serio e il faceto, ha conquistato i fan, mostrando una volta di più il lato simpatico e disponibile dell’attore.

Questa iniziativa ha catturato l’attenzione non solo dei fan di Zalone, ma anche degli utenti sui social, che hanno apprezzato l’idea originale di rendere il comico il protagonista di una laurea in Giurisprudenza, un momento formale e tradizionale che, grazie a Sara Olivo, si è trasformato in un’occasione di svago e divertimento.