Caso Prodi, Tensione alle stelle tra Del Debbio e Giannini: “Altro che Letterman, vai a …”

A Dritto e Rovescio scoppia la polemica: Paolo Del Debbio replica duramente a Massimo Giannini dopo le parole su Romano Prodi e Lavinia Orefici.

Lo scontro dopo il caso Prodi-Orefici

Durante la puntata di Dritto e Rovescio, andata in onda giovedì 27 marzo su Rete 4, il conduttore Paolo Del Debbio ha rivolto un duro attacco al giornalista Massimo Giannini, editorialista di Repubblica. Il casus belli è l’ormai noto episodio che ha visto protagonista Romano Prodi, colto dalle telecamere mentre rispondeva in modo brusco alla giornalista Lavinia Orefici, arrivando persino a tirarle una ciocca di capelli in segno di stizza.

L’episodio ha fatto discutere per giorni, ma parte della sinistra, invece di condannare il gesto, ha scelto di difendere l’ex premier. Tra questi anche Giannini, che ha scritto: “La lezione di Romano Prodi ai poveri sicari del giornalismo di regime”, frase che ha immediatamente infiammato il dibattito.

La replica furiosa in diretta

Durante il suo programma, Del Debbio non ha nascosto l’indignazione per le parole del giornalista di Repubblica. “Quel piccolo genio di Massimo Giannini dice che è l’ora di rispondere a questo giornalismo, come se lui fosse Letterman in Italia”, ha detto il conduttore in tono ironico.

Poi, il passaggio più acceso del suo sfogo, che ha sorpreso anche il pubblico in studio: “Ma andate a fare in co!**”.

Tensione alle stelle nel mondo dell’informazione

Le parole di Del Debbio si inseriscono in un contesto di forte polarizzazione mediatica, dove il caso Prodi-Orefici ha aperto un fronte tra chi difende l’operato della stampa e chi, invece, ne mette in discussione i metodi. La reazione di Giannini, ritenuta da molti inopportuna, ha alimentato ulteriormente il dibattito, offrendo a Del Debbio l’occasione per esporsi pubblicamente con toni senza filtri.