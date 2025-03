Bocchino vs Renzi , scontro acceso a Piazza Pulita, “Tu fai l’influencer, accusi Giorgia Meloni di essere un’influencer, ma tu lo sei”

Duello in diretta tra Matteo Renzi e Italo Bocchino su La7: scintille su accise, rapporti internazionali e consensi del governo Meloni.

Accise e consensi al centro dello scontro

Nel corso della puntata di PiazzaPulita su La7, si è consumato un acceso confronto tra Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d’Italia, e Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Il dibattito si è infiammato sul tema delle accise sui carburanti, ma ben presto si è esteso al consenso popolare del governo guidato da Giorgia Meloni.

“Tu fai l’influencer, accusi Giorgia Meloni di essere un’influencer, ma tu lo sei”, ha attaccato Bocchino, provocando la reazione dell’ex premier. Poi il giornalista ha aggiunto: “Questo è l’unico governo occidentale che dopo due anni e mezzo, a metà legislatura, ha più voti delle elezioni del 2022, è qui che crolla tutta la tua impalcatura fantasiosa”.

Renzi ha provato a replicare ricordando i suoi dati di gradimento: “Stavo al 40%”. Ma Bocchino ha chiuso il botta e risposta con una battuta tagliente: “Sei stato triturato…”.

I toni si infiammano sul caso Arabia Saudita

Il confronto si è fatto ancora più serrato quando si è parlato del prezzo dei carburanti. Renzi ha criticato duramente il governo: “Non si chiama aumento, si chiama mancata riduzione. Ma chi stai prendendo in giro? Avete aumentato le accise del gasolio”. A quel punto è arrivata la risposta ironica di Bocchino: “Parla con Bin Salman per abbassare il prezzo della benzina, il tuo amico. Se ti dà una consulenza in meno può abbassare un po’ il prezzo”.

Renzi, visibilmente infastidito, ha replicato citando il suo ultimo libro e attaccando il governo Meloni sui rapporti con l’Arabia Saudita: “Nel libro ci sono almeno 20 pagine dedicate al rapporto tra Giorgia Meloni e l’Arabia Saudita. Bin Salman è quello che sta facendo la pace tra Ucraina e Russia. Meloni diceva, e nel libro è riportato, che non avrebbe mai, nemmeno per un centesimo, fatto un accordo con l’Arabia Saudita. Invece c’è una foto con Bin Salman e Meloni nella tenda a firmare accordi per 10 miliardi”.

Bocchino ha risposto a tono: “È un dovere per un capo di governo”.