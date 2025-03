Arriva l’inno dei Team Vannacci: patrioti, surf e IA per sostenere il generale, “Siamo lo tsunami che il mondo raddrizzerà, uniti”

Mentre proseguono le adesioni ai Team Vannacci, spunta il video ufficiale con l’inno per sostenere la battaglia politica di Roberto Vannacci.

L’inno dei sostenitori: “Uniti nei Team Vannacci”

In attesa di completare la formazione dei Team Vannacci, nasce l’inno ufficiale dei sostenitori del generale Roberto Vannacci, oggi europarlamentare della Lega ed ex comandante della Folgore. Il video, lungo circa tre minuti e pubblicato online, si apre con suggestive immagini aeree di Roma, con il tricolore che sventola sullo sfondo del Vittoriano e del Colosseo.

La colonna sonora accompagna il racconto visivo con versi enfatici: “Volenterosi e un po’ dissennati, questo è il nostro inno, dal comitato Il mondo al contrario, traiamo ispirazione per difendere la patria con orgoglio e dedizione”, recita una voce maschile. Il filmato, come reso noto, è stato realizzato con il supporto dell’intelligenza artificiale.

Tra surf, patriottismo e satire visive

Le immagini scorrono tra simbolismo e ironia. In una scena, Ursula Von der Leyen appare nei panni di una pugile, stesa al tappeto con guantoni da boxe. In altre sequenze, il generale Vannacci cavalca onde gigantesche su un surf, in costume, mostrando pettorali scolpiti, mentre è circondato da giovani sorridenti che lo applaudono e lo seguono.

Il ritornello dell’inno recita: “Siamo lo tsunami che il mondo raddrizzerà, uniti“.