Rita De Crescenzo in piazza con Conte: La tiktoker napoletana “Tutti con me contro le armi”

La tiktoker napoletana annuncia la sua presenza alla manifestazione promossa da Giuseppe Conte. L’evento si terrà il 5 aprile a Roma.

La tiktoker napoletana lancia l’appello

Nuova alleata – piuttosto insolita – per Giuseppe Conte. La tiktoker Rita De Crescenzo, nota per aver radunato migliaia di persone a Roccaraso in un evento social controverso, ha annunciato che sarà presente alla manifestazione lanciata dal leader del Movimento 5 Stelle, in programma il 5 aprile a Roma.

“Il 5 aprile ci sarò anche io a fare una grande manifestazione. Io annanz’ a tutt’ co’ ‘o striscione e tutti arret’ a me”, ha dichiarato l’influencer in una delle sue storie social, invitando i suoi 1,3 milioni di follower a seguirla in piazza.

Dopo Roccaraso, l’invasione arriva a Roma?

Lo scorso febbraio, De Crescenzo era finita al centro delle polemiche per aver promosso un raduno a Roccaraso che aveva mandato in tilt la cittadina abruzzese. Pullman carichi di fan avevano raggiunto il paese, costringendo il sindaco a intervenire con misure straordinarie e a chiedere addirittura l’aiuto dell’esercito per le settimane successive. Ora la tiktoker punta a ripetere l’exploit nella Capitale, stavolta sotto le insegne pacifiste del M5S.

Una manifestazione per la pace (e per i social)

La manifestazione si chiama “Basta soldi per le armi. Fermiamoli” e partirà da piazza Vittorio Emanuele alle ore 13, per poi proseguire verso via dei Fori Imperiali, dove è previsto l’intervento di Giuseppe Conte. Nella locandina dell’evento pubblicata da De Crescenzo, però, non compare il logo ufficiale del Movimento 5 Stelle, bensì quello del Centro provinciale sportivo Libertas, accompagnato dallo slogan: “Soldi per lo sport, non per le guerre”.

“Ci sarò all’una del pomeriggio”, ha annunciato De Crescenzo, “per dire ‘stop alle armi’, ci saranno tutti gli sportivi il più famosi d’Italia e ci sarà pure il sindaco”. Tuttavia, secondo quanto verificato da LaPresse, né il sindaco di Napoli né quello di Roma avrebbero confermato la loro partecipazione.

Tutti a Roma, con viaggio incluso

L’influencer ha infine fornito informazioni logistiche ai suoi fan: “Chi vuole partire da Napoli ci stanno il treno e pure i pullman, tutto gratis, non si paga. L’importante è che venite tutti quanti a fare questa bellissima manifestazione ‘stop alle armi’. Lascio qua questa bellissima locandina”.