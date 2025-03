Bimbo chiama la babysitter “C’è mostro sotto al letto”, la donna si trova faccia a faccia con uno sconosciuto

Un bimbo spaventato chiama la babysitter. Sotto al letto scoprono un uomo rannicchiato. È l’ex inquilino, arrestato il giorno dopo dalla polizia.

La scoperta nella cameretta: “C’è un mostro sotto al letto”

Un episodio inquietante ha scosso la comunità di Great Bend, in Kansas, dove un bambino ha vissuto un vero e proprio incubo. Il piccolo, spaventato prima di andare a dormire, ha chiesto alla babysitter di controllare sotto al letto, convinto che ci fosse un “mostro”.

La ragazza, con l’intenzione di rassicurarlo, lo ha accompagnato nella cameretta e, inginocchiandosi per sollevare la coperta, si è trovata faccia a faccia con un uomo rannicchiato sotto la branda. L’uomo, inizialmente immobile, ha poi reagito in modo violento.

La fuga e l’intervento della polizia

Sorpresa dalla scoperta, la babysitter ha immediatamente cercato di allontanarsi e ha allertato le forze dell’ordine. Nel frattempo, l’intruso ha reagito con aggressività: secondo la testimonianza fornita allo sceriffo della contea di Barton, l’uomo ha spinto il bambino a terra per fuggire dalla stanza e poi dalla casa.

All’arrivo della polizia, del sospetto non c’era più traccia. Le ricerche si sono protratte per tutta la notte, e solo la mattina seguente, grazie all’identikit fornito dalla babysitter, gli agenti sono riusciti a rintracciare e arrestare l’uomo dopo un inseguimento a piedi nel quartiere.

Chi è l’uomo sotto il letto: aveva un ordine restrittivo

Il sospetto è stato identificato come Martin Villalobos Jr., 27 anni, ex residente della stessa abitazione. L’uomo si era intrufolato di nascosto, nonostante fosse destinatario di un ordine di protezione. È stato arrestato con accuse pesanti: sequestro aggravato di persona, furto con scasso, aggressione, messa in pericolo di minore, ostruzione a pubblico ufficiale e violazione dell’ordine restrittivo.

Attualmente, Villalobos si trova detenuto in carcere. La cauzione è stata fissata a 500mila dollari.