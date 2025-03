Incidente sulla A20, muore a 27 anni il calciatore Vincenzo Calvo, il volo nella scarpata con la sua auto

Tragedia sull’autostrada Messina-Palermo: il furgone guidato da Vincenzo Calvo precipita nella scarpata. Il giovane era un giocatore dell’Asd Raddusa.

La dinamica dell’incidente: il volo nella scarpata

È avvenuto questa mattina, intorno alle ore 8, il tragico incidente sull’autostrada A20 Messina-Palermo, nei pressi del comune di Torregrotta, in provincia di Messina. La vittima è Vincenzo Calvo, 27 anni, originario di Ramacca, in provincia di Catania, e calciatore della Asd Raddusa, squadra di Seconda Categoria Sicilia.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida di un furgone Iveco Daily in direzione Palermo. Per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, sfondando il guardrail e finendo giù da un viadotto. Il veicolo è precipitato per diversi metri nella scarpata sottostante.

I soccorsi e l’intervento delle autorità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, due squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Messina e Milazzo, oltre ai sanitari del 118. All’arrivo dei soccorritori, per Vincenzo Calvo non c’era però più nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto.

Il magistrato di turno ha autorizzato il recupero della salma, trasportata in ospedale per il riconoscimento ufficiale e gli accertamenti di rito. Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli.

L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione sull’A20, con la chiusura temporanea di una corsia per consentire le operazioni di soccorso.

Il cordoglio della comunità e del mondo sportivo

La notizia della morte di Vincenzo Calvo ha sconvolto la comunità di Ramacca e il mondo sportivo locale. La Asd Raddusa, squadra in cui il giovane militava, ha diffuso un messaggio di cordoglio sui social: