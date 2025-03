Helena Prestes ha un crollo al Grande Fratello, il fidanzato Javier Martinez: “Resisti e ti prometto che non piangerai mai più”

Helena Prestes ha vissuto un momento di grande emotività durante il Grande Fratello, con il fidanzato Javier Martinez che ha espresso il suo affetto e incoraggiamento sui social.

Il crollo emotivo di Helena Prestes al Grande Fratello

La tensione accumulata nel corso delle settimane ha avuto il suo culmine per Helena Prestes, che nelle ultime ore ha ceduto alla commozione al Grande Fratello. Manca ormai poco alla conclusione di questa lunga edizione, con la finale prevista per domani, lunedì 31 marzo. Il percorso verso l’epilogo del reality si sta rivelando sempre più difficile per i concorrenti, provati fisicamente ed emotivamente. Tra loro, Helena ha vissuto un momento di fragilità, piangendo in modo inconsolabile davanti alle sue compagne di avventura, Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti.

Secondo le fonti ufficiali, il crollo emotivo di Helena sarebbe stato causato dalla combinazione di due fattori: da una parte la lontananza dal suo fidanzato Javier, che ha lasciato la casa poco prima della finale, e dall’altra il clima teso con Zeudi Di Palma. In questo contesto, Mariavittoria ha prontamente cercato di consolarla, abbracciandola e rassicurandola che la fine del percorso era ormai vicina e che presto sarebbe potuta tornare tra le braccia dell’uomo che ama. Nonostante le domande dei compagni di gioco, Helena ha preferito non entrare nei dettagli sulle cause del suo turbamento, scegliendo di mantenere per sé i motivi della sua sofferenza.

Il messaggio di sostegno di Javier Martinez

All’esterno della casa, il fidanzato di Helena, Javier Martinez, ha seguito da lontano il momento di difficoltà vissuto dalla sua compagna. Attraverso un post su Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello, che ha dovuto lasciare il programma a pochi passi dalla finale, ha voluto farle sentire la sua vicinanza. In un messaggio carico di affetto, Javier ha scritto: “Non ho parole…dico solo che mi piange il cuore vederti così. Più passa il tempo e più mi accorgo di quanto tu sia straordinaria… è quasi finita amore, resisti e ti prometto che non verserai più una lacrima. Ti amo cavallina mia.”

Con l’avvicinarsi della fine del programma, la possibilità di un nuovo incontro tra i due è sempre più concreta. Domani, lunedì 31 marzo, quando la finale decreterà il vincitore, Helena e Javier potranno finalmente riabbracciarsi, mettendo fine a un periodo di separazione che ha segnato anche il percorso della giovane concorrente.