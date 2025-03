Ema Stokholma racconta la fine della relazione con Angelo Madonia e non gli risparmia frecciatine velenose

Ema Stokholma ha parlato apertamente della fine della sua relazione con Angelo Madonia, rivelando le difficoltà che ha affrontato dopo la rottura e le lezioni apprese da questa esperienza.

Un amore nato in pista, ma terminato nel 2023

L’autunno del 2022 ha visto nascere una relazione tra Ema Stokholma e Angelo Madonia, entrambi protagonisti di Ballando con le Stelle. Il loro amore si è sviluppato dietro le quinte del programma, ma la storia ha avuto una durata di circa un anno. La fine della relazione è stata annunciata da Guillermo Mariotto durante una puntata del programma nel mese di ottobre 2023, quando ha dichiarato: “Lui adesso è pure libero”. In seguito, anche la conduttrice ha confermato la notizia, spiegando: “Perché è finita? Io devo sentirmi libera”.

La fatica di lasciarsi alle spalle una storia importante

Ospite a Verissimo, Ema Stokholma ha raccontato con sincerità le emozioni vissute durante e dopo la fine della sua relazione con Madonia. “In amore sono stata sfortunata, ma anche fortunata, non l’ultima volta e infatti ho imparato una lezione, cioè che da soli si può stare bene”, ha dichiarato. “L’ultima storia importante non è andata bene. Oggi sto bene e sono andata avanti. È stata tosta uscirne, l’avevo accolto e gli avevo fatto spazio in casa mia, non è stata facile devo dire. L’avevo fatto venire da me, l’avevo fatto entrare e gli avevo fatto spazio e dopo è difficile riprendersi quegli spazi, ci vuole molto rispetto e non sempre c’è”.

La presentatrice ha spiegato che la fine di una relazione importante richiede tempo per ritrovare il proprio equilibrio e che, sebbene sia riuscita a superare il dolore, il percorso non è stato affatto semplice.

Un grande amore passato e la ricerca di un rapporto rispettoso

Stokholma ha anche ricordato un amore significativo vissuto in passato con un ragazzo francese, un’esperienza che le ha causato molta sofferenza alla fine della relazione. “Ho avuto questo grande amore che mi ha fatto tanto soffrire quando è finito”, ha detto. La conduttrice ha poi riflettuto su se stessa, ammettendo di non essere sempre equilibrata e di avere bisogno di qualcuno che la comprenda: “Non sono tanto equilibrata, ho dei problemi emotivi, bisogna capirmi ed essere pazienti, non possessivi”. Ha sottolineato che il suo carattere forte e talvolta difficile ha reso complesso trovare la persona giusta, ma ha precisato che la possessività non è mai stata accettata.

“Più mi trattieni e più mi ribello”, ha spiegato, aggiungendo che ora è single e non vuole restare sola, ma desidera qualcuno che la rispetti senza cercare di cambiarla. Stokholma ha anche condiviso la sua speranza di ritrovare una passione autentica, qualcuno che la faccia sentire apprezzata senza le complicazioni della gelosia o dei conflitti inutili. “Mi manca un po’ di passione, qualcuno che mi dica che sono bellissima”, ha concluso.