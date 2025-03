Renzi presenta “L’influencer” e attacca la Meloni e Salvini: “Lei bravissima? Accanto a Salvini anche Jack lo squartatore fa bella figura”

Il leader di Italia Viva ospite su La7 difende la critica a Meloni, ma riserva i toni più duri al vicepremier Salvini.

“La copertina non è contro Meloni”: il chiarimento di Renzi

Ospite del programma In altre parole condotto da Massimo Gramellini su La7, il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, ha presentato il suo nuovo libro “L’influencer”, chiarendo subito un equivoco: “Non l’ho scritto contro Giorgia Meloni”. Sulla copertina del volume appare proprio l’immagine della presidente del Consiglio, ma Renzi spiega: “È semplicemente una critica. Il problema è che ci siamo disabituati a contestarla”.

Il leader di Italia Viva riconosce a Meloni una certa abilità comunicativa, ma ne mette in dubbio la solidità sul piano diplomatico: “La verità è che non è così forte in politica estera come si vuol far credere”.

“Confrontata a Salvini, anche Jack lo squartatore farebbe bella figura”

Il momento più tagliente arriva però quando Renzi sposta il mirino su Matteo Salvini, attuale vicepremier e leader della Lega. “Dicono tutti che Meloni sia bravissima, ma a paragone con Salvini anche Jack lo squartatore farebbe bella figura”, ha dichiarato con sarcasmo.

Poi affonda: “Salvini capisce poco di infrastrutture, ma non capisce niente di economia. Sulle infrastrutture avrebbe dovuto fare il blocco navale, ma ha fatto il blocco ferroviario”.

Appello agli imprenditori: “Condoni dannosi per il Paese”

Nel corso dell’intervista, Renzi ha rivolto anche un appello diretto al mondo produttivo, criticando le politiche fiscali del governo: “Alle imprese italiane che hanno votato Meloni e Lega, vi chiedo: sapete di aver votato per la sovranità?”.

Infine, ha lanciato un monito contro la cultura del condono: “Non possiamo avere un governo che continua a promuovere il condono, perché a forza di condoni nessuno paga più le tasse”.