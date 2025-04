Schlein accusa il governo: “Divisi su tutto, dimenticano gli italiani che non arrivano a fine mese”

A Genova la segretaria dem denuncia il caro bollette e l’immobilismo dell’esecutivo, diviso tra Salvini, Tajani e Meloni. “Le famiglie non arrivano a fine mese”.

“Governo spaccato, ma nessuno parla delle difficoltà degli italiani”

Nel corso di un incontro a Genova con sindacati e associazioni di categoria, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha puntato il dito contro le divisioni all’interno dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Al suo fianco, la candidata sindaca del centrosinistra Silvia Salis.

“Purtroppo il governo è diviso, lo vediamo quotidianamente nel battibecco tra Salvini e Tajani – ha dichiarato Schlein – e in queste divisioni si perdono di vista le esigenze reali del Paese”.

“Bollette troppo care, servono interventi sugli extraprofitti”

Al centro della critica dem, il tema del caro energia, che secondo Schlein pesa tanto sulle famiglie quanto sulle imprese italiane: “Abbiamo le bollette più care d’Europa. Le aziende ci raccontano quanto sia difficile competere con le imprese degli altri Paesi europei. E anche le famiglie faticano sempre di più ad arrivare alla fine del mese”.

Per la leader del Pd, serve un intervento strutturale sui meccanismi di formazione del prezzo dell’energia: “Bisogna sganciare il prezzo dell’energia da quello del gas, che oggi è la fonte più costosa. Altri Paesi europei lo hanno già fatto. Non si capisce perché Meloni non voglia toccare gli extraprofitti di poche società energetiche che si arricchiscono a scapito di tutti gli altri”.

“Solo polemiche interne, ma le famiglie sono allo stremo”

Schlein ha poi sottolineato come, nel dibattito politico attuale, si parli troppo delle tensioni tra i leader del centrodestra e troppo poco delle difficoltà quotidiane degli italiani: “Sono giorni in cui si discute solamente delle divisioni tra Tajani, Salvini e Meloni – ha detto – però quello che sfugge è la condizione drammatica di tante famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese”.

Conclude con un appello: “Serve un governo che torni ad ascoltare i bisogni concreti delle persone e smetta di litigare ogni giorno”.