Salvini contro Bruxelles: “Il nemico delle nostre aziende non è Trump, ma le imposizioni dell’Ue”

Il leader della Lega attacca von der Leyen e Macron: “L’Italia deve fare da ponte con gli Stati Uniti. L’Ue danneggia le imprese italiane”.

“Von der Leyen e Macron non rappresentano la nostra Europa”

Con un post pubblicato su Facebook, il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ha lanciato un nuovo affondo contro le istituzioni europee, prendendo di mira in particolare la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il presidente francese Emmanuel Macron. “Quella di von der Leyen e Macron non è la nostra Europa”, ha scritto.

Una posizione che segna ancora una volta la distanza tra il Carroccio e l’attuale leadership dell’Unione Europea, in vista delle prossime elezioni europee.

“L’Italia deve essere un ponte con gli Stati Uniti”

Nel suo intervento, Salvini ha delineato la visione internazionale della Lega, incentrata su un rafforzamento del rapporto con Washington. “L’Italia deve essere il ponte tra Ue e Stati Uniti”, ha dichiarato.

Un concetto che ribalta la narrativa di chi vede Donald Trump come una minaccia per l’Europa: “Il vero nemico per le aziende italiane oggi non è Trump, ma le folli imposizioni di Bruxelles”.

Attacco a Bruxelles: “Danneggia le imprese italiane”

Il leader leghista ha poi puntato il dito contro le politiche comunitarie, accusate di frenare la competitività delle imprese italiane: “Sono le regole assurde imposte da Bruxelles a danneggiare il nostro tessuto produttivo”.

Con queste parole, Salvini rilancia la linea euroscettica del suo partito e prepara il terreno per un confronto elettorale che si annuncia fortemente polarizzato sull’asse Roma-Bruxelles-Washington.