Incidente a Bari, scooter contro auto a Poggiofranco: feriti gravemente due minorenni

Violento scontro in via Lioce: due ragazzi su uno scooter travolti da una Punto dopo aver saltato uno stop sotto la pioggia battente.

Scontro all’incrocio, due giovani finiscono contro il parabrezza

Erano circa le 21:00 di domenica 31 marzo quando due minorenni, a bordo di uno scooter 125 Sym, si sono scontrati con una Fiat Punto nera all’incrocio tra via Papa Innocenzo XII e via Lioce, nel quartiere Poggiofranco di Bari.

Secondo una prima ricostruzione, i due ragazzi non avrebbero rispettato lo stop e, sotto una pioggia intensa, si sarebbero immessi sull’incrocio centrando l’auto guidata da un uomo di 50 anni. L’impatto è stato violento: i giovani sono stati sbalzati dalla sella, finendo contro il parabrezza della vettura, andato in frantumi.

La moto finisce a terra, i ragazzi sul marciapiede

Dopo il contatto, i due minorenni sono caduti rovinosamente sul marciapiede, mentre il motociclo è scivolato per alcuni metri lungo via Lioce, lasciando pezzi sparsi sull’asfalto.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati gli operatori del 118 e gli agenti della Polizia Locale. I due ragazzi sono stati trasportati al pronto soccorso del Policlinico di Bari. Le loro condizioni non sono state ancora rese note, ma entrambi hanno riportato traumi evidenti.

Indagini in corso, rilievi della polizia locale

Gli agenti della Polizia Locale di Bari hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Non è escluso che nelle prossime ore vengano acquisite eventuali immagini di videosorveglianza della zona per chiarire le responsabilità.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti temporanei per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.