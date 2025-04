Sondaggi 2025: FdI e Pd su, cresce Azione. M5S perde terreno, Lega stabile, in discesa FI

Nel sondaggio settimanale SWG per TgLa7 Fratelli d’Italia resta primo partito, mentre il Movimento 5 Stelle arretra. Crescono Calenda, Renzi e +Europa.

Fratelli d’Italia e Pd in lieve crescita, ma il M5S scivola

Secondo il sondaggio SWG andato in onda il 31 marzo 2025 su TgLa7, il panorama politico italiano resta relativamente stabile, ma con alcuni spostamenti interessanti. In testa sempre Fratelli d’Italia con il 29,8%, in leggera crescita (+0,1%) rispetto alla settimana precedente. Segue il Partito Democratico di Elly Schlein, che avanza dello 0,1%, attestandosi al 22,5%.

Dopo la manifestazione contro il riarmo europeo, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte subisce un calo dello 0,3%, scivolando all’11,9%.

Centrodestra diviso: FI perde, Lega stabile

Nel campo del centrodestra, Forza Italia perde lo 0,2%, fermandosi al 9,1%, mentre la Lega di Matteo Salvini resta ferma all’8,4%, senza variazioni.

L’Alleanza Verdi e Sinistra cede lo 0,2%, scendendo al 6,0%. Un dato che conferma le difficoltà a sinistra, dove il Campo largo continua a mostrarsi poco compatto anche nei sondaggi.

Azione e Italia Viva in ripresa, +Europa supera il 2%

Nel centro moderato, Azione di Carlo Calenda, dopo il congresso con la partecipazione di Giorgia Meloni, guadagna 0,3 punti, salendo al 3,9%. Anche Italia Viva di Matteo Renzi cresce dello 0,2%, attestandosi al 2,6%.

+Europa passa dal 1,8% al 2,0%, mentre Sud Chiama Nord sale all’1,0%. Le altre liste complessivamente calano al 2,8% (-0,3%).

Cala l’astensione: si riduce l’area del non voto

Un segnale interessante arriva dalla quota di elettori indecisi o astenuti, che passa dal 32% al 31%, indicando un leggero ritorno all’interesse elettorale.