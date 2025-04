Totti e Blasi, Iovino racconta: “Relazione intensa e segreta, non solo un caffè”

Cristiano Iovino, testimone chiave nel processo di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, smentisce la versione della conduttrice sulla sua presunta relazione con il personal trainer.

Il processo che vede coinvolti Francesco Totti e Ilary Blasi per la loro separazione continua a svelare nuovi dettagli, tra cui la testimonianza di Cristiano Iovino, noto personal trainer romano, che ha fornito dichiarazioni cruciali durante l’udienza davanti al tribunale civile di Roma. Iovino, 36 anni, ha messo in discussione la versione di Blasi riguardo a un presunto incontro innocente con lui a Milano, smentendo la narrazione di un semplice “caffè”. “Tra me e Ilary c’è stata una relazione vera, intensa e sentimentale”, ha affermato, aggiungendo nuovi dettagli su una relazione che avrebbe avuto risvolti più complessi e duraturi di quanto dichiarato inizialmente.

Una relazione segreta iniziata nel 2020

Secondo le dichiarazioni di Iovino, il rapporto con Blasi sarebbe iniziato nel 2020, ben prima che il pubblico venisse a conoscenza della relazione tra la conduttrice e l’attuale compagno Noemi Bocchi. Gli incontri tra Iovino e Blasi si sarebbero svolti in gran parte in segreto, in un hotel di lusso a Milano, con la complicità della parrucchiera e amica di lunga data di Blasi, Alessia Solidani. Iovino ha sottolineato che, durante quegli incontri, Blasi gli avrebbe confidato che il suo matrimonio con Totti era già in crisi, ben prima della fine ufficiale della relazione con il calciatore.

Il contesto della separazione e le implicazioni legali

Le dichiarazioni di Iovino si inseriscono in un contesto giuridico delicato, con la separazione legale tra Totti e Blasi che sta ancora definendo vari aspetti, tra cui la questione dell’assegno di mantenimento. Al momento, l’assegno mensile stabilito è di 12.500 euro, cifra che Blasi vorrebbe aumentare, mentre Totti punta a una riduzione significativa, soprattutto considerando che i figli, Cristian e Chanel, sono ormai grandi e in grado di mantenersi in parte da soli. Un altro punto controverso riguarda i Rolex, che al momento si trovano in una cassaforte condivisa, e che saranno oggetto di ulteriori decisioni legali.

Con una testimonianza di oltre venti minuti, Iovino ha fatto luce su aspetti significativi della vita privata di Ilary Blasi, che sembrano risalire a un periodo antecedente alla relazione di Totti con Noemi Bocchi.