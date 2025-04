Del Debbio, il suo futuro in discussione dopo il caos scoppiato nella puntata del 27 marzo

Paolo Del Debbio pronto a rivedere il suo ruolo dopo un episodio controverso durante il programma “Dritto e Rovescio”.

Un episodio controverso scuote Mediaset

L’episodio che ha visto Paolo Del Debbio protagonista di un acceso confronto con Luca Bottura e Massimo Giannini ha messo sotto i riflettori l’instabilità che attraversa il palinsesto di Mediaset. Durante la puntata del 27 marzo di “Dritto e Rovescio”, Del Debbio ha reagito con un “vaffa” dopo che i suoi ospiti avevano utilizzato il termine “retequattrismo” in modo dispregiativo. Questo atteggiamento ha sollevato perplessità ai vertici dell’azienda, già abituati a episodi di tensione, come quello avvenuto all’inizio della stagione, quando il conduttore aveva pronunciato una bestemmia in diretta. Le reazioni ai comportamenti fuori dalle righe di Del Debbio non sono passate inosservate e potrebbero portare a un suo possibile ridimensionamento.

Mediaset e l’incertezza del posizionamento editoriale

Mediaset, sotto la direzione di Pier Silvio Berlusconi, ha intrapreso negli ultimi anni un percorso di rinnovamento dei suoi contenuti, cercando di ampliare la sua proposta verso un pubblico più ampio. Tuttavia, questo tentativo di “berlinguerizzare” il palinsesto non ha avuto i risultati sperati. Nonostante le apparizioni di nuovi volti, come Bianca Berlinguer, gli ascolti non sono riusciti a superare quelli garantiti dai volti storici come Nicola Porro, Mario Giordano e, appunto, Paolo Del Debbio. In questo contesto, le voci su possibili nuovi ingressi, come quello di Andrea Scanzi, sembrano alimentare ulteriori incertezze. Al contrario, il nome di Giuseppe Brindisi, con il suo programma “Zona Bianca”, rappresenta una soluzione che non stravolge troppo la linea editoriale, ma che sembra essere più in linea con le aspettative del pubblico.

Le scelte difficili per Mediaset

In questo clima di incertezze, la domanda cruciale per Mediaset resta quella riguardante la direzione da prendere: continuare a scommettere su una linea editoriale più orientata verso la sinistra o tornare a puntare su contenuti più tradizionali e di destra? Questa mancanza di una linea chiara sta creando confusione interna e problemi di identità per l’azienda. A fronte delle difficoltà, Del Debbio ha dichiarato di essere pronto a rivedere il suo impegno, forse facendo un passo indietro. Tuttavia, la sua presenza continua a essere fondamentale per gli ascolti, motivo per cui Mediaset potrebbe essere riluttante a lasciarlo andare. La situazione, dunque, resta tesa e ancora senza una risoluzione chiara.