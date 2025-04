Stefano De Martino invincibile, domina la serata con Stasera tutto è possibile e supera la semifinale di Coppa Italia

Il conduttore Stefano De Martino continua a raccogliere successi televisivi. La puntata di “Stasera tutto è possibile” ha vinto la gara di ascolti, superando anche la semifinale di Coppa Italia.

Il trionfo di Stefano De Martino nella gara di ascolti

Stefano De Martino continua a stupire il pubblico con il suo successo crescente. Il conduttore di Rai 2, che da tempo è diventato uno dei volti più amati della televisione italiana, ha dominato anche la serata del 1° aprile con l’ultima puntata del suo show, Stasera tutto è possibile. Non solo ha registrato numeri impressionanti, ma ha anche battuto la semifinale di Coppa Italia, in onda sulla stessa fascia oraria.

Con un pubblico di 2.712.000 spettatori e uno share del 18,2%, il programma di Rai 2 ha superato senza problemi la diretta sportiva su Rai 1, che ha visto la partita Empoli-Bologna raggiungere solo 2.178.000 spettatori (10,8% di share). Inoltre, Stasera tutto è possibile ha avuto la meglio anche sulla serie Morgane – Detective Geniale 4 che su Rai 1 ha totalizzato 2.221.000 spettatori, pari al 13,1% di share. Questi risultati sono la conferma di un periodo particolarmente positivo per De Martino, che sembra non conoscere ostacoli nella sua carriera televisiva.

Un 2025 ricco di successi e nuovi progetti

Stefano De Martino ha dimostrato di sapersi adattare a vari format, portando sempre ottimi risultati. Dopo aver preso in mano la conduzione di Affari Tuoi, il suo percorso in Rai è diventato sempre più brillante. Il conduttore partenopeo ha saputo creare una connessione speciale con il pubblico, tanto da portare Affari Tuoi a numeri che non si vedevano da oltre dieci anni. Il successo di Stasera tutto è possibile, arrivato con questa nuova edizione, ha ulteriormente consolidato il suo status di volto di punta della televisione italiana.

Non è solo il presente a occupare la mente di De Martino, ma anche il futuro. Il conduttore è attualmente al lavoro su nuovi progetti, tra cui un game show che debutterà presto, alimentando la curiosità dei suoi fan. Mentre il suo nome continua ad essere associato a programmi di successo, si fa sempre più concreto il suo eventuale coinvolgimento in eventi straordinari, come la conduzione del Festival di Sanremo nel 2027.

In attesa di scoprire i prossimi passi della sua carriera, De Martino sembra ormai aver trovato il suo posto di diritto nel panorama televisivo, con un impatto che va ben oltre gli ascolti. I numerosi riconoscimenti ricevuti dimostrano che il pubblico apprezza non solo il suo talento, ma anche la sua capacità di restare sempre autentico e vicino ai telespettatori.