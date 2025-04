Sonia Bruganelli diretta: “Quali sono le differenze tra Bonolis e Madonia”

Sonia Bruganelli ha svelato i motivi della sua separazione con Paolo Bonolis, chiarendo che non si tratta di tradimenti, ma di un naturale cambiamento nelle loro vite.

La fine del matrimonio con Paolo Bonolis

La separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è stata al centro di molte speculazioni negli ultimi mesi, alimentata da voci di tradimenti e malintesi. Tuttavia, in un recente intervento al programma Rai A Casa di Maria Latella, Sonia ha voluto chiarire la sua versione dei fatti. L’imprenditrice e opinionista ha spiegato che la fine del matrimonio non è dovuta a infedeltà o tradimenti, ma a una serie di cambiamenti personali che l’hanno portata a riflettere sulla sua identità. “Stavo con lui da quando ero una studentessa universitaria. Arrivata a 50 anni stavo cercando la mia personale identità”, ha detto Sonia, sottolineando come le sue esigenze fossero cambiate nel tempo. Secondo l’ex moglie di Bonolis, “non provavo determinate cose che per lui erano essenziali”, il che ha portato alla conclusione che il loro percorso insieme non fosse più sostenibile.

Un rapporto che si evolve nel tempo

Sonia ha anche condiviso i suoi pensieri riguardo la visione della fedeltà all’interno del suo matrimonio. Maria Latella ha infatti ricordato un’affermazione di Bruganelli in cui parlava della “innaturalità della fedeltà fisica”. In risposta, Sonia ha ribadito che questa visione non era estranea al loro rapporto, anzi, era un concetto che era stato condiviso con Bonolis. “Se Paolo non ha accettato questa mia visione? Pensa che questo concetto nasce da lui. Perché è lui che mi ha insegnato la libertà, quella di avere i suoi spazi con gli amici, con i figli”, ha aggiunto Sonia, chiarendo come entrambi abbiano sempre cercato di mantenere una certa autonomia all’interno della loro relazione.

Le differenze con Madonia e un nuovo capitolo

Nel corso dell’intervista, Sonia ha anche parlato della sua attuale relazione con un uomo più giovane di lei, un legame che ha portato a riflessioni sulle differenze tra i partner. “Sto con un ragazzo che ha 41 anni e che, di testa, è molto più grande di me”, ha spiegato Bruganelli, aggiungendo che, al contrario, il suo ex marito Paolo Bonolis, nonostante fosse più grande di lei di 13 anni, aveva un approccio più giovanile e spensierato. La separazione tra Sonia e Paolo non è stata quindi causata da conflitti o delusioni, ma da un percorso di crescita individuale che li ha portati a vivere fasi diverse della vita, come ha sottolineato l’imprenditrice.

Sonia Bruganelli ha, dunque, ribadito che la loro separazione è stata “serena” e che entrambi hanno deciso di intraprendere nuovi percorsi, liberi di seguire le proprie strade senza rancori o drammi.