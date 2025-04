Affari Tuoi: Lucia e Asia, la delusione finale dopo una partita difficile

Lucia e sua figlia Asia hanno vissuto una serata amara a “Affari Tuoi”, con un’esperienza sfortunata che le ha portate a tornare a casa senza alcun premio.

L’inizio della partita: sfortuna e scelte difficili

La puntata di “Affari Tuoi” andata in onda ieri, martedì 1 aprile ha visto come protagoniste Lucia e sua figlia Asia, che hanno partecipato al gioco con il pacco numero 17. La madre, originaria del Friuli, ha deciso di non rivelare al marito che sarebbe stata una delle concorrenti della serata, mentre la figlia ha confessato di aver mentito al padre dicendo di essere a Udine per motivi di lavoro. Nonostante la partenza con il sorriso, la partita non ha preso una piega favorevole per la coppia.

Subito dopo l’apertura del pacco iniziale, Lucia ha visto sparire 300mila euro dal tabellone, segnando un inizio drammatico. La situazione è peggiorata ulteriormente con l’eliminazione di altri pacchi ad alto valore, tra cui 50mila e 20mila euro. Nonostante gli incoraggiamenti del conduttore Stefano De Martino, che ha cercato di mantenere l’atmosfera positiva con un po’ di zen, le sorti di Lucia e Asia non sono migliorate, portandole a dover affrontare ulteriori scelte difficili.

Il momento decisivo: la sconfitta inevitabile

Con il passare del tempo, il tabellone continuava a svuotarsi dei pacchi più preziosi, e l’offerta iniziale del Dottore si è fermata a 20mila euro, proposta che Lucia ha deciso di rifiutare. Tuttavia, a poco a poco, la sorte sembrava accanirsi: dopo aver trovato uno zero, le concorrenti si sono ritrovate ad aprire pacchi che contenevano somme ridotte, tra cui 500 euro e 75mila euro. Nonostante le difficoltà, un momento di leggerezza è arrivato quando, insieme al conduttore, si sono lasciate andare in un ballo improvvisato, ma la sorte non ha cambiato rotta. Un successivo cambio di pacco ha portato alla scoperta di 100mila euro, che ha ulteriormente abbassato le speranze di Lucia e Asia.

Le scelte finali hanno visto l’apertura di pacchi con importi irrisori, come 100 euro, 75 euro e 5 euro, sollevando temporaneamente il morale delle concorrenti. Tuttavia, l’offerta finale del Dottore, pari a 20mila euro, ha messo Lucia in una posizione difficile, ma anche questa volta la donna ha rifiutato.

Il finale: gli errori che costano caro

Nel finale, la sorte ha continuato a essere avversa. Lucia e Asia, durante la fase finale del gioco, hanno avuto la possibilità di indovinare la Regione Fortunata, ma il primo tentativo, legato alla Puglia, è risultato errato. Successivamente, hanno puntato sulla Calabria, ma anche questa volta la risposta è stata sbagliata. La Regione giusta era l’Abruzzo, e questo errore ha chiuso definitivamente la partita senza alcun premio per le due.

Alla fine, dopo una serie di tentativi e scelte sbagliate, Lucia e Asia sono tornate a casa con le mani vuote, segnando una delle serate più deludenti della stagione di “Affari Tuoi”.A