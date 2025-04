Campionati italiani di sci, Federica Brignone brutta caduta, si temono danni seri

La campionessa Federica Brignone ha subito una brutta caduta durante la seconda manche del gigante ai Campionati italiani di sci, con temuti danni al ginocchio.

Un brutto incidente durante la seconda manche

Federica Brignone, atleta di punta della squadra italiana di sci alpino, è rimasta coinvolta in una grave caduta durante la seconda manche del gigante ai Campionati italiani di sci 2025. La competizione si sta svolgendo sulle nevi della pista ‘Mediolanum’, situata a Lusia, in Val di Fassa, Trentino. La sciatrice valdostana, già protagonista della prima manche con il miglior tempo, ha perso il controllo degli sci nel corso della seconda discesa. In particolare, ha inforcato una porta con il braccio, causando un movimento improvviso che ha portato la Brignone a cadere violentemente a terra.

Immediatamente soccorsa, è stata trasportata in ospedale con l’elisoccorso, destinazione Trento, dove sono in corso accertamenti medici. L’area che desta maggiore preoccupazione è il ginocchio destro, che potrebbe aver subito una frattura o una distorsione. Non sono ancora stati diffusi dettagli ufficiali sulle condizioni dell’atleta, ma la forte botta alla tibia e la rotazione innaturale del ginocchio fanno presagire il peggio.

Ilaria Ghisalberti sorprende con il suo primo successo

Nonostante l’incidente di Brignone, la competizione ha visto anche l’affermazione di Ilaria Ghisalberti, sciatrice bergamasca che ha conquistato il primo posto nella gara di gigante. La 24enne, che fino a quel momento aveva avuto una stagione piuttosto deludente, ha sorpreso tutti con una prestazione impeccabile, concludendo la gara in 2 minuti e 20 secondi. Dietro di lei, a distanza di appena 61 centesimi, è arrivata Lara Della Mea, che ha ottenuto la medaglia d’argento, mentre il bronzo è andato ad Asja Zenere, distaccata di 1.73 secondi dalla vincitrice. Questo successo rappresenta un grande riscatto per Ghisalberti, che fino a questo momento non era riuscita a entrare nella Top20 in Coppa del Mondo.

La situazione di Brignone resta incerta, ma l’intero ambiente dello sci italiano attende aggiornamenti sul suo stato di salute. I prossimi bollettini medici saranno cruciali per comprendere l’entità dell’infortunio e le possibili ripercussioni sulla sua stagione agonistica.