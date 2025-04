Lucrezia Selassié condannata per stalking con minacce di morte a Manuel Bortuzzo: 1 anno e 8 mesi di carcere

La principessa Lucrezia Selassié è stata condannata a 1 anno e 8 mesi per stalking ai danni di Manuel Bortuzzo, minacciato di morte se non fosse tornato con lei.

La condanna per atti persecutori a carico di Lucrezia Selassié

Lucrezia Hailé Selassié, ex concorrente del “Grande Fratello Vip”, è stata condannata a una pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione per stalking nei confronti di Manuel Bortuzzo, il nuotatore paralimpico. La decisione è stata presa oggi, 3 aprile, dal Giudice dell’udienza preliminare (GUP) di Roma. Secondo le accuse, la giovane aristocratica avrebbe perseguitato l’ex fidanzato con comportamenti minacciosi e ossessivi, arrivando a intimidire Bortuzzo con frasi violente, come “se non stai con me ti ammazzo e mi ammazzo”.

La relazione tra i due, nata all’interno della casa del “Grande Fratello Vip” nel 2021, si era conclusa dopo pochi mesi fuori dal reality. Tuttavia, Selassié non avrebbe accettato la fine della loro storia d’amore e avrebbe intrapreso una serie di atti persecutori, tanto da essere denunciata dal nuotatore. La Procura aveva chiesto una pena di 1 anno e 4 mesi, in un procedimento che si è svolto con rito abbreviato. La condanna si riferisce a una serie di atti intimidatori, tra cui telefonate e messaggi minacciosi, che hanno causato a Bortuzzo un grave stato di ansia, costringendolo a modificare le proprie abitudini quotidiane per paura di ulteriori aggressioni.

La vicenda e la denuncia di Bortuzzo

Il processo ha avuto inizio dopo la denuncia di Manuel Bortuzzo, che ha raccontato come Selassié lo avesse perseguitato in maniera incessante, al punto da minacciarlo di morte per farlo tornare insieme a lei. La situazione si era fatta insostenibile per Bortuzzo, che ha dichiarato di sentirsi “costretto” a cambiare le sue abitudini quotidiane, bloccando i contatti con la donna per evitare nuove molestie. Secondo le indagini, i comportamenti aggressivi della principessa avrebbero suscitato in Bortuzzo “un fondato timore per la sua incolumità”. La situazione è stata talmente grave che l’ex fidanzato di Selassié ha dichiarato di non essere più in grado di vivere serenamente la propria vita privata e di aver dovuto evitare di frequentare certi luoghi, temendo per la propria sicurezza.

Il caso si inserisce all’interno di un contesto complesso, che ha visto una serie di accuse e tensioni anche tra i familiari dei protagonisti. In particolare, Selassié ha accusato il padre di Bortuzzo di essere uno degli ostacoli principali alla loro relazione, alimentando ulteriormente il conflitto.