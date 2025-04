Veronica Maya, sui social: “Ma chi l’ha rovinata così?” e lei risponde

La conduttrice del programma Ne Vedremo Delle Belle reagisce alle polemiche sui social riguardo al suo aspetto fisico, chiarendo la sua posizione su alcune modifiche estetiche.

Reazioni sulle sue trasformazioni fisiche sui social

Veronica Maya, conduttrice e protagonista del programma televisivo Ne Vedremo Delle Belle, è stata oggetto di numerose critiche sui social, dove molti utenti hanno commentato il suo aspetto fisico, in particolare dopo alcune modifiche estetiche. Tra i commenti più frequenti, alcuni utenti hanno evidenziato che le sue sopracciglia e altri tratti somatici sembrano cambiati, arrivando a definire il suo volto “irriconoscibile” e a paragonarlo a quello di un “dinosauro preistorico”. “Le sopracciglia non si possono guardare, chi l’ha rovinata così?” o ancora “Veramente si è rovinata, è irriconoscibile” sono alcuni dei giudizi più negativi pubblicati.

In risposta a queste critiche, Veronica Maya ha deciso di chiarire alcuni aspetti. In particolare, ha risposto a chi l’aveva accusata di aver stravolto la sua immagine estetica, commentando su un dettaglio riguardo al suo naso. “Il naso non c’entra nulla, ho sempre avuto questo. Il botox ahimè passerà”, ha scritto la conduttrice, smentendo alcune delle affermazioni che giravano online.

L’esperienza a Ne Vedremo Delle Belle

Veronica Maya, impegnata nella conduzione della prima edizione di Ne Vedremo Delle Belle, ha raccontato l’intensità e le sfide quotidiane che affronta nella preparazione del programma. “Sono molto felice e divertita, mi sento carica. Devo dire che è molto impegnativo, c’è da tanto da fare e i tempi sono serrati. In un’intera giornata abbiamo solo quindici minuti di pausa, ogni minuto è buono per ripassare una coreografia o un testo. È una bella sfida, c’è un bel clima”, ha spiegato.

In merito al progetto, Veronica ha aggiunto che, nonostante le critiche ricevute, vede il lato positivo dell’esperienza: “Sono contenta che Carlo Conti mi abbia scelta. Da questa esperienza mi aspetto tanto divertimento, tanta solidarietà tra donne. A dispetto di quello che si possa sentenziare sottobanco, mi capita di leggere certi commenti sui social, è bello guardare al lato positivo di questa operazione. Anche prenderci in giro tra noi sarà una delle chiavi del successo di questo esperimento”.