Scintille sui social tra M5s e Fratelli d’Italia, i grillini “Un branco di incompetenti e analfabeti”

Fratelli d’Italia rivendica la creazione di un milione di posti di lavoro, il M5s risponde con dure accuse di incompetenza economica.

Il post di Fratelli d’Italia scatena la reazione grillina

Botta e risposta al vetriolo tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia. A innescare il nuovo scontro politico è stato un post pubblicato sui canali social ufficiali del partito guidato da Giorgia Meloni, in cui si celebra il presunto risultato dell’attuale esecutivo: un milione di posti di lavoro in più dall’inizio del mandato.

Nel messaggio diffuso da Fratelli d’Italia si contrappone il dato occupazionale all’operato del governo guidato da Giuseppe Conte, accusato di aver prodotto “+124 miliardi di debito”. Una lettura che ha suscitato la dura reazione del gruppo parlamentare del M5s.

La risposta del M5s: “Analfabetismo economico e ossessione per Conte”

«La brutalità con cui si manifesta l’incompetenza e l’analfabetismo economico di Fratelli d’Italia non conosce confini spazio-temporali», si legge in una nota congiunta firmata dai parlamentari M5s delle commissioni Bilancio e Finanze di Camera e Senato.

«In un penoso post sui suoi profili social, Fdi palesa tutta la sua ossessione e paura nei confronti di Giuseppe Conte, rivendicando la creazione di un milione di posti di lavoro mentre Conte avrebbe prodotto +124 miliardi di debito. Una cosa nauseabonda, che tradisce la più totale incapacità di gestire i concetti minimi di economia».

I pentastellati rincarano la dose: «Un branco di incompetenti e analfabeti di tal fatta ha pochi precedenti nella storia. Meloni smetta di essere ossessionata e spaventata da Conte e dal M5s, piuttosto pensi ai salari reali in calo, all’industria in ginocchio, ai dazi di Trump che si fa beffe della genuflessione del Governo nei suoi confronti. E si tolga l’elmetto, invece di scaricare debito sulle spalle degli italiani per comprare un po’ di carri armati, razzi e droni in più».

Fratelli d’Italia replica: “State parlando di voi?”

La controreplica di Fratelli d’Italia è arrivata a stretto giro e sempre attraverso i social. In un nuovo post, accompagnato da una foto di gruppo di alcuni ex ministri del governo Conte – tra cui Danilo Toninelli, Luigi Di Maio, Lucia Azzolina, Alfonso Bonafede e lo stesso Giuseppe Conte – i meloniani scrivono ironicamente: «Insultano noi, ma descrivono loro stessi. Bravi, vi siete superati». E ancora: «State parlando di voi?», recita la scritta sovrapposta all’immagine.

Una polemica destinata a proseguire, alimentando il clima di tensione a pochi giorni dalla manifestazione pacifista convocata dal M5s per il 5 aprile a Roma, altro tema che sta animando lo scontro tra i partiti di maggioranza e opposizione.