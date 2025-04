Lite in diretta tra Laura Tecce e David Parenzo a “L’aria che tira”: “Ora fammi parlare”

Scontro in studio tra la giornalista e il conduttore: al centro del dibattito, Trump, i dazi e le posizioni della Lega di Matteo Salvini

Interruzioni e scintille in diretta su La7

Tensione alta in studio a “L’aria che tira”, dove la giornalista Laura Tecce ha perso la pazienza nei confronti del conduttore David Parenzo. Durante la puntata, l’argomento centrale era l’annuncio di Donald Trump sui possibili dazi verso l’Europa. Incalzando il dibattito, Parenzo ha chiesto alla Tecce cosa pensasse della posizione della Lega e del suo leader Matteo Salvini, per poi interromperla mandando in onda un servizio dedicato proprio al segretario del Carroccio.

Alla ripresa del collegamento, la giornalista ha espresso il proprio disappunto: “Sì, sentiamo Matteo Salvini, so bene qual è la sua linea, però poi vorrei pure parlare, commentare… Io e la Ronzulli capiamo benissimo, grazie, senza essere interrotte e senza fare disegnini”.

Il commento sui dazi e la posizione dell’Italia

Una volta ottenuto finalmente spazio, Laura Tecce ha espresso la sua opinione sulla linea da seguire da parte dell’Italia e dell’Unione Europea: “La strategia deve essere messa in campo. Deve essere una strategia volta al negoziato, non a chi urla più forte. Trump ha dei toni populisti inaccettabili? Sì. Quale deve essere la risposta dell’Italia e dell’Europa? Toni altrettanto minacciosi? Rappresaglia, vendetta? Secondo la mia opinione no”.

La giornalista ha poi fatto riferimento agli atteggiamenti già visti in passato da parte dell’ex presidente americano: “Questo è il primo round di Trump. Anche col Messico e col Canada ha fatto un passo indietro. Vediamo. Secondo me ci sarà un secondo round che si farà soltanto sedendosi a un tavolo e trattando”.

Una frizione che riaccende il dibattito

Lo scontro tra Laura Tecce e David Parenzo si inserisce in una cornice televisiva sempre più accesa, dove la discussione politica si intreccia con le dinamiche di conduzione. Il tema dei dazi e dei rapporti tra Europa e Stati Uniti resta tra i più caldi del momento, e anche i toni in studio sembrano rifletterne la delicatezza.