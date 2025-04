Schlein sfida Meloni: “Essere donna, madre e cristiana non basta, servono risposte per chi non arriva a fine mese”

Nel comizio a sostegno del candidato sindaco Diego Moretti, la segretaria dem attacca la destra sui temi economici, dei dazi e dell’immigrazione

Schlein a Monfalcone: “Servono fatti, non slogan”

«Mi fa piacere che si definisca con orgoglio donna, madre e cristiana, ma come questo aiuta chi non arriva a fine mese?». Dal palco di Monfalcone, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, lancia un attacco diretto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, criticando l’assenza di misure concrete a sostegno delle famiglie in difficoltà economica.

L’intervento è arrivato nel corso di un evento elettorale a sostegno del candidato sindaco Diego Moretti. La leader dem ha puntato il dito contro «le chiacchiere ideologiche di questa destra», ribadendo che il Paese ha bisogno di risposte immediate e tangibili.

Dazi e crisi globale: “La destra piega la testa”

Nel corso del comizio, Schlein ha toccato anche il tema delle tensioni internazionali e dei dazi commerciali. «Oggi ho incontrato a Roma parti sociali e imprenditoriali – ha dichiarato – perché c’è grande preoccupazione per le incertezze causate dalle guerre commerciali annunciate, poi sospese e domani chissà».

La leader del Pd ha accusato l’esecutivo di impreparazione: «Questa destra ha minimizzato, facendo trovare l’Italia impreparata. Sa soltanto piegare la testa davanti ai nuovi potenti che vogliono sostituire la legalità internazionale con la legge del più ricco e del più forte. Ma noi non ci pieghiamo. Serve una reazione unitaria insieme all’Unione europea**».

Immigrazione ed emigrazione giovanile: “Contratti precari e stipendi bassi spingono via i nostri talenti”

Un passaggio importante è stato dedicato alla questione migratoria, particolarmente sentita in una città come Monfalcone, dove circa il 30% della popolazione è di origine straniera e lavora soprattutto nel comparto della cantieristica navale.

«Questa destra ci ha ossessionato per un decennio sull’immigrazione – ha detto Schlein – ma non ha visto l’emigrazione dei nostri giovani. Ragazzi che studiano con il sacrificio delle loro famiglie e sono poi costretti a partire per l’estero a causa di contratti precari e salari bassi».

La segretaria ha poi commentato indirettamente la recente sentenza del Consiglio di Stato che ha dato ragione al Comune di Monfalcone, stabilendo il ripristino della destinazione d’uso degli edifici utilizzati come luoghi di culto islamico.

Al termine del comizio, Schlein si è trattenuta tra i cittadini per scattare selfie e ricevere abbracci, in particolare da diversi sostenitori di origine straniera, presenti tra il pubblico.