Saviano attacca Musk e Trump: “Verranno uccisi dall’odio che hanno diffuso”

Lo scrittore immagina un epilogo drammatico per il fondatore di X e l’ex presidente Usa: “Cadranno per mano dell’odio che hanno alimentato”

Saviano contro Musk e Trump: “Un potere assoluto li travolgerà”

Roberto Saviano torna a far discutere con un nuovo video pubblicato su Instagram, in cui prende di mira Elon Musk e Donald Trump. L’autore di Gomorra lancia un duro attacco al fondatore di Tesla e al presidente americano, prefigurando una fine drammatica per entrambi:

“La fine di Elon Musk sarà una fine violenta. Il suo potere, l’oligarchia che costruisce, la tirannide della sua prassi insieme al suo sodale Trump non potranno che portare a una caduta violenta”.

Una profezia, quella dello scrittore, che si basa su una visione distopica dello scenario politico attuale. Secondo Saviano, l’epilogo politico dei due leader sarà segnato “dal sangue”, frutto della stessa retorica dell’odio che, a suo dire, hanno alimentato.

“Musk e i suoi sodali finiranno travolti dal complottismo che hanno diffuso”

Nel corso del suo intervento, Saviano riflette anche sul sistema che, a suo parere, ha favorito l’ascesa di Musk:

“Le sue idee, se fossero state di un tedesco, un italiano, uno sloveno o un greco, non sarebbero mai state realizzabili senza i finanziamenti delle banche americane. Il genio non c’entra. È un miliardario furbo, con solidi appoggi politici”.

Lo scrittore prosegue spiegando che il successo del patron di X sarebbe il prodotto di una combinazione di potere economico e deregolamentazione finanziaria. Poi affonda:

“Musk e i suoi sodali italiani finiranno per mano di coloro che hanno aizzato. Odio, complottismo, menzogne sistematiche, rancore verso i migranti e verso la democrazia hanno scavato il solco”.

“Con Musk al potere, un unico vettore di dominio”

Il video si conclude con un riferimento a Hannah Arendt, autrice de Le origini del totalitarismo: