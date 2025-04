Il giornalista Padellaro critica duramente la Meloni: “Impresentabile, su Gaza silenzio assordante”

Il giornalista critica duramente Meloni e i suoi ministri: “Chiamarli fascisti è quasi fargli un favore”

Le parole di Antonio Padellaro

Nel corso di un’intervista, Antonio Padellaro, giornalista e fondatore de Il Fatto Quotidiano, ha rivolto un duro attacco al governo guidato da Giorgia Meloni, definendo l’esecutivo “un gruppo di personaggi impresentabili”. Un giudizio netto, accompagnato da critiche sull’operato della premier soprattutto sul fronte della politica estera.

“Meloni non ha trovato mai la forza di dire qualcosa di forte riguardo al massacro di Gaza”, ha affermato Padellaro, riferendosi al conflitto in Medio Oriente e alla posizione, a suo dire, troppo tiepida dell’Italia. Il giornalista ha accusato l’esecutivo di mancare di una posizione chiara e incisiva sul piano internazionale in un momento di forte crisi umanitaria.

“Chiamarli fascisti è quasi fargli un favore”

L’affondo più pesante arriva sul piano politico-ideologico: “È un governo che lascia desiderare, e chiamarli fascisti è quasi fargli un favore”, ha concluso Padellaro, ironizzando sul dibattito ricorrente relativo all’identità politica della coalizione di centrodestra al governo. Un modo, secondo lui, per evitare il confronto sui contenuti e sulle scelte concrete dell’esecutivo.