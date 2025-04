Standard & Poor’s promuove l’Italia, la replica del PD, “La realtà che è peggiorato il rating della vita reale dei cittadini”

L’agenzia S&P migliora il rating del Paese a BBB+, ma il Partito Democratico attacca: “Crescita dimezzata e disuguaglianze in aumento”.

Il giudizio positivo di Standard & Poor’s

L’Italia ottiene un nuovo riconoscimento internazionale. Standard & Poor’s ha alzato il rating del Paese portandolo da BBB a BBB+, mantenendo un outlook stabile. Una promozione accolta con soddisfazione da Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, che ha commentato da Varsavia, al termine dell’Ecofin informale: “Ce lo meritavamo anche se non ce l’aspettavamo”. E ha aggiunto: “È un giudizio su di me”.

La nota dell’agenzia di rating sottolinea la tenuta del governo di Giorgia Meloni, tra i più stabili della recente storia italiana, e una maggioranza parlamentare compatta, elementi che hanno contribuito a mantenere stabile il mercato finanziario e a favorire l’attuazione del Pnrr.

Le critiche del Partito Democratico

Alla soddisfazione dell’esecutivo fa da contraltare la dura reazione dell’opposizione. Antonio Misiani, responsabile Economia del Partito Democratico, ha diffuso una nota per mettere in evidenza il contrasto tra il miglioramento del giudizio finanziario e le difficoltà vissute dalla popolazione: “La destra festeggia il giudizio positivo di Standard & Poor’s ma evita accuratamente di parlare dei dati molto negativi che riguardano la vita reale degli italiani”.

Misiani cita in particolare i 25 mesi consecutivi di calo della produzione industriale, l’aumento della cassa integrazione, la revisione al ribasso del PIL 2025, e gli indicatori sociali riportati nel Documento di Finanza Pubblica. Tra questi: disuguaglianza di reddito, speranza di vita in buona salute alla nascita e indice di criminalità predatoria.

“La realtà è che migliora il rating finanziario ma peggiora il rating della vita reale dei cittadini”, conclude Misiani.

La reazione di Fratelli d’Italia

A replicare in modo indiretto è l’account ufficiale di Fratelli d’Italia. Sui social è stata pubblicata un’immagine ironica con protagonista Corrado Formigli, giornalista di La7 e conduttore di Piazzapulita, con la scritta: “Standard & Poor’s non guarda La7 e alza il rating dell’Italia. Anche loro non guardano Piazzapulita”.

Un riferimento sarcastico ai toni spesso critici della trasmissione nei confronti del governo. Il post è stato condiviso con l’hashtag #Atreju, marchio storico della comunicazione del partito.