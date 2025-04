Sondaggi 2025 Fratelli d’Italia vola, crollo Pd, crescono Lega, M5S e Avs

Fratelli d’Italia resta sopra il 30%, mentre il Pd cala sotto il 21%. In crescita Lega, M5S e Avs. Centrodestra avanti nei sondaggi.

Fratelli d’Italia stabile oltre il 30%, centrodestra avanti

Secondo l’ultima rilevazione condotta da Lab21 per Affaritaliani, il partito guidato da Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, si conferma stabile sopra la soglia del 30%, consolidando la propria posizione di primo partito italiano. Il dato è in linea con le ultime settimane, durante le quali la formazione di governo ha mantenuto costante il livello di consenso elettorale.

Buoni segnali anche per la Lega, che dopo la recente celebrazione del congresso registra un incremento e tocca quota 9%. Resta stabile Forza Italia, che non evidenzia variazioni significative rispetto alle rilevazioni precedenti. L’insieme delle forze del centrodestra, quindi, continua a registrare un vantaggio netto rispetto al fronte progressista.

Il Pd perde terreno, crescono M5S e Avs

In calo i consensi per il Partito Democratico, ora stimato sotto il 21%. La segreteria di Elly Schlein sembra attraversare una fase critica sul piano della tenuta elettorale. L’effetto iniziale del suo insediamento al vertice del partito, che aveva portato a un breve aumento della popolarità, appare oggi esaurito.

In controtendenza, invece, sia il Movimento 5 Stelle che Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), che mostrano segnali di crescita e guadagnano terreno all’interno dell’area progressista. Tuttavia, la somma dei partiti di centrosinistra non è sufficiente per colmare il distacco dal centrodestra, che appare solido e compatto nei sondaggi.

La reazione di Schlein sull’incontro Meloni-Trump

Nel frattempo, la segretaria del Pd è intervenuta con una dichiarazione in merito alla visita istituzionale della premier Giorgia Meloni negli Stati Uniti, prevista per la prossima settimana. Commentando la sospensione dei dazi da parte del presidente Donald Trump, Schlein ha affermato: “C’è stato un annuncio di sospensione, bene, ma non pensiamo che i pericoli siano sventati. Non è che per amicizia ci si può far trovare impreparati”.