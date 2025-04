Suv urta ciclista durante un sorpasso azzardato, poi scende dall’auto e lo aggredisce con uno schiaffo

Un 66enne alla guida di un Suv ha colpito un ciclista durante un sorpasso vietato in Svizzera, poi lo ha aggredito fisicamente. Indaga la polizia.

Sorpasso pericoloso e scontro fisico

Nel primo pomeriggio di martedì 9 aprile, lungo la strada H13 tra Rothenbrunnen e Thusis, nel Canton Grigioni (Svizzera), si è verificato un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Intorno alle 14.30, un 66enne alla guida di un Suv beige ha tentato un sorpasso in un tratto stradale caratterizzato da lavori in corso e delimitato da linea di mezzeria continua.

Durante la manovra, il conducente ha urtato un 46enne in sella alla sua bici da corsa, che procedeva nella stessa direzione, ferendolo. L’impatto è avvenuto nei pressi di Tignez, lungo un tratto con traffico rallentato. Subito dopo il contatto, i due uomini si sono fermati sul bordo strada ed è nata una discussione, sfociata in un gesto violento da parte del conducente del Suv, che ha schiaffeggiato il ciclista.

Indagini in corso e appello ai testimoni

Il ciclista, seppur non gravemente ferito, ha riportato contusioni sia per l’impatto con il veicolo sia per l’aggressione subita. È stato visitato dal proprio medico di famiglia che ha confermato le ferite lievi. Intanto, la Polizia cantonale dei Grigioni ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e ha lanciato un appello alla collaborazione dei cittadini.

Le autorità sono alla ricerca di eventuali testimoni, in particolare tra gli automobilisti che si trovavano dietro il Suv al momento dell’incidente. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare la Polizia stradale Nord al numero 081 257 75 80.