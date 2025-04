L’endorsement di Confindustria alla Meloni alla vigilia dell’incontro con Trump: “Tutta l’Europa produttiva è con lei”

Il premier interviene ai Premi Leonardo e commenta la rottura tra Trump e l’Ue sui dazi. Orsini (Confindustria): “Non è sola, tutta l’Europa produttiva è con lei”

Meloni: “Consapevole di cosa rappresento, andremo avanti con determinazione”

Alla vigilia del suo atteso incontro con l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso parte alla cerimonia dei Premi Leonardo, ospitata a Villa Madama, occasione in cui ha risposto alle domande dei cronisti sulla questione dei dazi tra Stati Uniti ed Unione europea.

“Faremo del nostro meglio, sono consapevole di quello che rappresento e sono consapevole di quello che sto difendendo”, ha dichiarato la leader di Fratelli d’Italia, sottolineando l’importanza del ruolo che l’Italia sta ricoprendo nel delicato scenario internazionale. La missione americana della premier si preannuncia complicata, anche alla luce del recente rifiuto da parte di Trump alla proposta di Bruxelles di creare una zona commerciale priva di tariffe doganali sui beni industriali, incluse le automobili.

Tensione sui dazi, ma Meloni rassicura: “Abbiamo superato ostacoli peggiori”

“È un momento difficile, vediamo come va nelle prossime ore”, ha aggiunto Meloni, riferendosi all’evoluzione delle trattative transatlantiche. Con tono ironico ha poi commentato: “Non sento alcuna pressione come potete immaginare per i miei prossimi due giorni…”, facendo riferimento agli incontri in programma a Washington.

La presidente del Consiglio ha poi ribadito il suo approccio ottimistico e determinato: “Vediamo come si sviluppa il quadro in cui ci troviamo. Ma ricordiamoci che noi abbiamo la forza, la capacità e l’intelligenza per superare ogni ostacolo. Abbiamo superato ostacoli ben peggiori e ne supereremo di peggiori”.

Nel frattempo, secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg, l’amministrazione Trump avrebbe respinto formalmente l’idea avanzata dall’Unione europea di azzerare i dazi sulle merci industriali. In alternativa, Washington avrebbe suggerito un meccanismo di compensazione basato sull’aumento di investimenti e volumi di esportazione, rendendo ancora più complesso il contesto in cui si inserisce la missione diplomatica di Meloni.

Confindustria al fianco del premier: “Tutta l’Europa produttiva è con lei”

Nel corso della cerimonia, non è mancato un esplicito sostegno al capo del governo italiano da parte del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, che ha espresso parole di incoraggiamento davanti alla platea degli imprenditori: “Presidente, lei non è sola. Tutte le imprese e tutta l’Europa produttiva sono con lei. Ci auguriamo che la sua missione sia un successo”.

Un segnale di compattezza da parte del mondo imprenditoriale italiano, che guarda con attenzione agli esiti del vertice tra Meloni e Trump, cruciale per la tutela degli interessi economici nazionali e per i futuri equilibri commerciali tra le due sponde dell’Atlantico.