Alessandra Amoroso si racconta a Le Iene: “Accetto ogni emozione, anche quelle difficili”

Durante il programma Le Iene, la cantante Alessandra Amoroso ha condiviso un intenso monologo sulla sua gravidanza, parlando di emozioni, trasformazione e aspettative.

Il monologo a Le Iene sulla maternità

Martedì 15 aprile, la cantante Alessandra Amoroso è stata ospite del programma televisivo Le Iene, dove ha pronunciato un lungo monologo personale legato alla sua gravidanza. L’artista, in attesa della sua prima figlia, ha raccontato al pubblico le emozioni che la attraversano in questo momento delicato e profondo della sua vita. La gravidanza, ha spiegato, le ha fatto scoprire quanto sia possibile provare sentimenti contrastanti nello stesso istante, tra gioia, ansia e paura.

“Da quando ho scoperto di aspettare Penelope mi sorprendo di quante emozioni diverse si possono provare nello stesso istante. La gravidanza non è quasi mai bella o brutta, facile o dura, serena o inquieta. Spesso è tutte queste cose contemporaneamente, forse la sfida è accettare questa perdita di equilibrio, l’ambivalenza, il fatto che ti stai avventurando in una terra sconosciuta”, ha dichiarato l’artista.

Trasformazione personale e rifiuto dei modelli irrealistici

Nel corso del suo intervento, Amoroso ha spiegato di aver deciso di lasciarsi attraversare da ogni emozione, senza filtri, accogliendo anche i timori e l’insicurezza. Il corpo, che cambia giorno dopo giorno, è per lei il riflesso di un cambiamento interiore profondo. “Così ho scelto di farmi attraversare da tutte le emozioni, quelle belle e brutte. Di sentirle vivere sul mio corpo che cambia giorno dopo giorno insieme a me. Vivo la gioia e l’impazienza ma anche la paura profonda di non essere all’altezza”, ha raccontato.

La cantante ha anche sottolineato quanto sia difficile condividere la propria felicità sapendo che non tutte le donne riescono a vivere la maternità. “Vivo la felicità per ogni piccolo ostacolo superato, ogni traguardo raggiunto, e anche l’ansia. Accetto le lacrime di gioia e quelle inquiete, perché mi aiutano a conoscere la persona che sto diventando”, ha aggiunto, visibilmente commossa.

Nel concludere, Alessandra Amoroso ha voluto lanciare un messaggio chiaro sul ruolo della madre e sull’immagine distorta di perfezione che spesso accompagna questo tema. “Nel frattempo cerco di stare lontana dalle frasi fatte, dal modello illusorio di super mamma, sempre perfetta e infallibile. Quel modello non esiste, esiste la donna che sono e quella che sto diventando. La madre che sarò con tutti i miei pregi e con tutti i miei difetti”.