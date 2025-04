Scintille in diretta tra la Boschi e Delmastro su inflazione e vita reale: “Lei sa quanto costa il pane?”

Tensione a Lo Stato delle Cose su Rai 2 tra la deputata di Italia Viva e il sottosegretario alla Giustizia. Giletti modera una puntata carica di confronti accesi

Botta e risposta infuocato tra Boschi e Delmastro

Scintille in diretta nel corso dell’ultima puntata di Lo Stato delle Cose, il talk show politico condotto da Massimo Giletti su Rai 2. A infiammare il dibattito sono stati Maria Elena Boschi di Italia Viva e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, protagonisti di uno scontro verbale acceso sul tema dell’inflazione e del potere d’acquisto degli italiani.

“Ma lei da quanto tempo non parla con una persona in strada?”, ha incalzato Boschi, lamentando l’impatto dell’inflazione sulla vita quotidiana dei cittadini. “Con l’inflazione il potere d’acquisto dei cittadini è calato”, ha aggiunto l’ex ministra, mettendo in dubbio l’efficacia dell’azione di governo.

La replica di Delmastro è stata immediata e pungente: “Quanto costa un chilo di pane? Lo sa? Io lo so, dato che ci vado”. Alla titubanza della deputata, ha insistito: “Eh, glielo sto chiedendo. Quanto costa?”. Boschi ha provato a cavarsela con un “Anche io ci vado”, senza però fornire una risposta precisa. Alla fine ha azzardato: “2 euro e mezzo”, venendo subito corretta dal collega di Fratelli d’Italia: “No, non costa 2 euro e mezzo. Fra i tre e i quattro euro, lei ne conosce pochi di mercati rionali. Li conosce la destra, non lei. Un chilo di pasta invece?”.

Dalla politica all’economia globale: gli altri temi della puntata

Oltre al vivace confronto sul costo della vita, la puntata ha affrontato altri temi centrali dell’attualità italiana e internazionale. In studio, il filosofo Massimo Cacciari ha analizzato le implicazioni della guerra commerciale avviata da Donald Trump, soffermandosi sul ruolo che Italia ed Europa sono chiamate a giocare nel nuovo equilibrio globale.

Ampio spazio anche alla discussione sul ritorno della dicitura “genitore 1” e “genitore 2” sulla carta d’identità elettronica, in sostituzione di “padre” e “madre”. Su questo tema si sono confrontati Vladimir Luxuria e Francesco Storace, esprimendo visioni opposte in un dibattito acceso, riflesso delle divisioni presenti nell’opinione pubblica.

Inchieste e cronaca nera: riflettori su Piscitelli e Lacerenza

Durante la trasmissione è stato trasmesso anche un approfondimento sull’omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ex capo degli “Irriducibili” della Lazio ucciso nel 2019 a Roma, vicenda tuttora al centro di indagini sulla criminalità organizzata nella capitale.

Infine, aggiornamenti sul caso di Davide Lacerenza, figura nota della movida milanese, attualmente agli arresti domiciliari con accuse legate a un presunto giro di droga e sfruttamento della prostituzione.