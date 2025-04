Affari Tuoi, Angela dalla Puglia accetta 50mila euro: “Un’occasione che non potevo lasciarmi sfuggire”

La concorrente pugliese, incinta del secondo figlio, ha rifiutato più offerte prima di accettare 50mila euro. Nel pacco finale c’erano 30mila euro.

Una partita ricca di emozioni e decisioni coraggiose

Durante la puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri, martedì 15 aprile 2025, la protagonista è stata Angela, rappresentante della Regione Puglia. La concorrente, infermiera di 32 anni e madre di una bambina di un anno e mezzo, è attualmente in attesa del secondo figlio. Presentatasi con energia e positività, ha condiviso con il pubblico il suo vissuto e il desiderio di compiere un’esperienza diversa, dedicata a se stessa e alla sua famiglia. Al suo fianco, in studio, il compagno Giuseppe, coinvolto nelle decisioni più importanti durante la partita.

Il gioco si è aperto con l’eliminazione di pacchi contenenti piccole somme, ma anche di alcuni importi significativi come i 100mila e i 50mila euro. Nonostante ciò, Angela ha rifiutato la prima offerta del dottore, pari a 33mila euro, scegliendo di continuare. Dopo altri tiri che hanno portato all’apertura di pacchi da 5mila, 20 e 75 euro, le è stato proposto un cambio, anch’esso rifiutato. Il tabellone si è progressivamente svuotato di pacchi blu, lasciando intuire una possibile svolta favorevole.

La scelta decisiva dopo un sogno e una proposta allettante

A un certo punto della partita, Angela ha raccontato di aver fatto un sogno la notte precedente, nel quale era presente un ex pacchista delle Marche, dichiarando: “Stanotte ho fatto un sogno. Ho sognato un ex pacchista, Alberto delle Marche. Quindi chiamo le Marche”. La chiamata ha portato all’apertura di un pacco contenente 50 euro, riducendo ulteriormente le possibilità di uscita dei pacchi blu.

Il gioco ha vissuto un momento chiave quando il dottore ha proposto 2 tiri per 39mila euro, ma Angela ha scelto di continuare, eliminando in seguito i pacchi da 75 euro e 10mila euro. Dopo un altro rifiuto al cambio pacco, ha eliminato anche i 300mila euro dal tabellone. Alla proposta di 30mila euro, la concorrente ha risposto: “Ringrazio, ma a questo punto rifiuto l’offerta e andiamo avanti”. Dopo aver eliminato anche i 15mila euro, il dottore ha avanzato una nuova offerta: 50mila euro.

Angela ha deciso di accettare, pronunciando parole cariche di emozione: “Ora è impegnativo. Io mi sono divertita un sacco, non pensavo di vivere un’esperienza del genere a 32 anni. Questa è la prima volta che faccio qualcosa per me, lasciare mia figlia a casa è stato impegnativo. Faccio questa esperienza per le mie figlie. 200mila euro ti cambiano la vita, 20mila no. 50 sono un aiuto, io non me la sento di gettare all’aria 50mila euro. Quindi ringrazio e accetto”. Alla fine, il suo pacco conteneva 30mila euro.