Ragazza di 15 anni scompare dopo essere andata a scuola: ritrovata in serata a Roma in buone condizioni

Aveva parcheggiato la sua minicar e fatto perdere le sue tracce. È tornata a casa dopo oltre 12 ore, in compagnia di un coetaneo.

Scompare dopo aver raggiunto la scuola

ROMA – Una ragazza di 15 anni è scomparsa nella mattinata di oggi, giovedì 17 aprile, dopo aver raggiunto il proprio istituto scolastico a bordo della sua minicar. Il mezzo era stato parcheggiato davanti a un supermercato situato nei pressi della scuola, ma della giovane non si sono avute più notizie per l’intera giornata, facendo scattare immediatamente l’allarme.

Il caso ha attirato rapidamente l’attenzione delle forze dell’ordine e dei media, alimentando preoccupazione tra familiari e conoscenti. La situazione si è sbloccata solo in serata, dopo ore di ricerche, quando la ragazza è riapparsa e ha fatto ritorno a casa, in buone condizioni di salute.

La giovane, identificata come Maria Sara Dicu, aveva lasciato la sua minicar parcheggiata nello stesso luogo in cui era stata vista l’ultima volta. Il veicolo è stato infatti ritrovato intatto e fermo davanti al supermercato, nel punto in cui era stato lasciato la mattina stessa.

Il ritrovamento documentato in diretta televisiva

Il rientro della ragazza è avvenuto nel corso della trasmissione televisiva Chi l’ha visto?, dove l’inviato Marco Monti ha documentato in tempo reale gli sviluppi della vicenda. La giovane è riapparsa insieme a un ragazzo, anch’egli minorenne, con cui aveva trascorso la giornata.

“Si è presentata con il ragazzo con cui era andata in giro oggi, anche lui è minorenne“, ha dichiarato Monti. “Si preoccupava per lei, non l’ha voluta lasciare da sola durante il suo allontanamento. C’è con noi il fratello, presto arriverà il papà“, ha aggiunto il giornalista, che si trovava proprio accanto alla minicar ancora parcheggiata.

Il racconto è proseguito con ulteriori dettagli: “Stanno bene entrambi, lei è tranquilla, sorride. Potete stare tranquilli“, ha proseguito l’inviato, testimoniando il momento in cui i due giovani si sono avvicinati al veicolo per recuperarlo e fare ritorno a casa. Nel frattempo, la madre della 15enne, collegata telefonicamente con la trasmissione, ha manifestato la propria emozione per il lieto fine, chiedendo conferme sullo stato di salute della figlia.

Le circostanze dell’allontanamento restano al vaglio degli inquirenti, che continueranno gli accertamenti per chiarire le motivazioni che hanno portato la ragazza ad allontanarsi per diverse ore.