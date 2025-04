Tensione nel finale di Inter-Bayern: Stanisic spinge un raccattapalle, interviene la panchina nerazzurra

Un gesto di frustrazione del difensore croato scatena una rissa a bordocampo durante gli ultimi secondi della sfida tra Inter e Bayern Monaco a San Siro.

Finale infuocato tra Inter e Bayern Monaco

MILANO – Il pareggio per 2-2 tra Inter e Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League ha avuto un epilogo turbolento nei minuti conclusivi. Durante il recupero, il difensore croato Josip Stanisic, nel tentativo di accelerare la ripresa del gioco, ha reagito in modo eccessivo nei confronti di un giovane raccattapalle nerazzurro. L’episodio ha immediatamente fatto infuriare la panchina interista, provocando momenti di tensione a bordocampo.

L’azione è scattata quando un pallone è finito fuori dal campo e Stanisic, pronto a effettuare la rimessa laterale, si è diretto verso il punto esatto per il rilancio. Il raccattapalle, forse per rallentare il gioco in favore dell’Inter, ha lanciato la palla più lontano. Di fronte a quel gesto, il giocatore del Bayern ha perso la calma: si è avvicinato rapidamente al ragazzo e, dopo avergli messo le mani addosso, lo ha fatto cadere dallo sgabello sul quale era seduto.

La reazione della panchina e l’intervento dell’arbitro

Il comportamento di Stanisic ha immediatamente provocato la reazione dello staff tecnico dell’Inter, con Simone Inzaghi e diversi componenti della panchina che si sono alzati per raggiungere il raccattapalle e chiedere spiegazioni al giocatore croato. Nel giro di pochi secondi, attorno alla scena si è formato un capannello di persone e la situazione ha rischiato di degenerare.

L’arbitro, notando l’agitazione crescente, è intervenuto per riportare l’ordine e ha estratto un cartellino giallo nei confronti di Federico Dimarco, presente in panchina e coinvolto nel confronto verbale. Nonostante la tensione, il direttore di gara è riuscito a evitare che l’episodio degenerasse ulteriormente, mantenendo il controllo fino al fischio finale.

La partita, molto combattuta, si è conclusa con la qualificazione dell’Inter alla semifinale della massima competizione europea, ma le immagini del contatto tra Stanisic e il giovane raccattapalle hanno rapidamente fatto il giro del web, suscitando numerose reazioni. L’episodio, maturato nel contesto di un finale al cardiopalma, potrebbe ora essere oggetto di ulteriori valutazioni da parte delle autorità calcistiche europee.