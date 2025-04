Puglia, 12enne trascinata in mare da un’onda mentre fa un selfie: salvata dalla Capitaneria

Una ragazzina belga in vacanza nel Salento è stata sorpresa da un’onda improvvisa e trascinata al largo. Salvata un miglio dalla costa dopo l’allarme dei genitori.

L’onda improvvisa durante una foto panoramica

Una turista belga di 12 anni è stata tratta in salvo nel tardo pomeriggio di mercoledì 16 aprile dopo essere stata trascinata in mare da un’onda mentre si trovava a Santa Cesarea Terme, nota località della costa salentina. L’episodio è avvenuto nei pressi di Palazzo Tamborrino, dove la giovane, in vacanza con la famiglia, si trovava su una terrazza panoramica affacciata sulla scogliera per scattare un selfie.

Secondo la ricostruzione dei soccorritori, la ragazza sarebbe stata sorpresa da un’onda anomala provocata dalle forti raffiche di scirocco che in quelle ore interessavano la zona. L’impatto l’ha fatta precipitare in mare aperto, davanti agli occhi dei genitori. I familiari, assistendo impotenti alla scena, hanno lanciato l’allarme senza esitazione, contattando immediatamente le autorità.

L’intervento della Capitaneria e i soccorsi a terra

La segnalazione è stata raccolta dalla Capitaneria di porto di Otranto, che ha immediatamente attivato le procedure per la ricerca in mare. Una motovedetta si è diretta verso il punto indicato, avviando una perlustrazione nelle acque agitate. Dopo alcuni minuti di apprensione, la giovane è stata localizzata a circa un miglio dalla riva, trasportata dalla corrente.

I militari sono riusciti a recuperarla e farla salire a bordo dell’imbarcazione in sicurezza. In parallelo, i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie e gli operatori del 118 si sono coordinati per l’accoglienza a terra. Una volta riportata al molo, la ragazza è stata affidata al personale sanitario, che ha provveduto a controllarne le condizioni generali.

Nonostante lo spavento e il freddo, le sue condizioni sono risultate stabili, e la 12enne ha potuto riabbracciare i genitori visibilmente scossi ma sollevati. Avvolta in coperte termiche, è stata coccolata dai parenti e da alcuni presenti che hanno assistito all’arrivo dei soccorsi.