Lourdes riconosce il 72esimo miracolo: guarita una donna lucana affetta da sclerosi laterale primaria

Antonietta Raco, 67 anni, dopo un pellegrinaggio a Lourdes ha sperimentato una guarigione considerata scientificamente inspiegabile. Ora è il 72esimo miracolo ufficiale del Santuario.

La malattia e il pellegrinaggio a Lourdes

Antonietta Raco, 67 anni, residente a Francavilla in Sinni, in Basilicata, è stata ufficialmente riconosciuta come la protagonista del 72esimo miracolo del Santuario di Lourdes. Affetta da sclerosi laterale primaria (Slp) e costretta sulla sedia a rotelle, la donna si recò in pellegrinaggio nel 2009 presso il celebre santuario mariano in Francia, accompagnata dall’organizzazione Unitalsi.

Durante l’immersione nelle piscine della grotta di Lourdes, la donna ha raccontato di aver udito una voce femminile che le avrebbe detto di non avere paura. «Capii che stava accadendo qualcosa», ha ricordato in più occasioni. Da quel momento, iniziò a percepire un netto miglioramento delle sue condizioni fisiche, fino a un recupero totale che ha sorpreso medici e specialisti che l’avevano in cura da tempo.

Il riconoscimento del miracolo da parte del Santuario

La proclamazione ufficiale della guarigione come miracolo è stata annunciata dal vescovo di Tursi-Lagonegro, monsignor Vincenzo Carmine Orofino, a nome del Santuario di Lourdes. La conferma giunge al termine di un lungo percorso di verifica durato quasi 15 anni, iniziato nel 2010, un anno dopo il pellegrinaggio.

Raco era seguita dal Dipartimento di Neuroscienze dell’ospedale Molinette di Torino, dove nel 2004 era stata sottoposta a diagnosi a causa di forti e persistenti cefalee. Con il passare degli anni, le sue condizioni si erano aggravate fino a limitarne drasticamente la mobilità. Ma al ritorno dal viaggio in Francia, i sintomi erano completamente scomparsi.

Il neurologo Adriano Chiò, che l’ha seguita per anni, aveva dichiarato: «Un fenomeno scientificamente inspiegabile, che io stesso impiegherò del tempo a elaborare».

La verifica medica e l’annuncio ufficiale

Il Comitato medico internazionale di Lourdes, dopo anni di analisi e approfondimenti, nel novembre 2024 ha espresso il proprio giudizio definitivo: la guarigione di Antonietta Raco è stata definita «inattesa, completa, durevole e clinicamente inspiegabile». Da allora si è atteso il riconoscimento formale da parte della diocesi.

Il miracolo è il 72esimo riconosciuto ufficialmente dal Santuario francese dal 1858 a oggi. La storia di Antonietta Raco si aggiunge a quelle che, nel tempo, hanno alimentato la fama di Lourdes come luogo di speranza e preghiera per tanti malati e pellegrini in cerca di conforto.