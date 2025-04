Bari, chiuso il ristorante del Circolo Tennis di Bari, una signora ha avvertito un malore dopo aver pranzato

Una donna è finita al pronto soccorso dopo aver pranzato nel ristorante del circolo. In corso accertamenti da parte della Asl e dei carabinieri del Nas.

Indagini in corso su un episodio segnalato nei giorni scorsi

È temporaneamente chiuso il ristorante del Circolo Tennis di Bari, dove si sarebbe verificato un sospetto caso di intossicazione alimentare. L’episodio risale ad alcuni giorni fa, quando una cliente ha accusato un malore poco dopo aver consumato un pasto presso la struttura. La donna è stata costretta a rivolgersi al pronto soccorso dell’ospedale Di Venere, dove ha ricevuto le cure necessarie. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma l’accaduto ha spinto le autorità sanitarie ad avviare gli accertamenti del caso.

Secondo una prima ricostruzione, la paziente avrebbe consumato tonno fresco durante il pranzo, alimento che potrebbe aver provocato l’insorgenza dei sintomi riconducibili a un’intossicazione. Saranno ora gli esiti delle analisi, effettuate sia sui campioni alimentari prelevati sia sulle condizioni igienico-sanitarie del locale, a chiarire se effettivamente la causa del malore sia da ricondurre al cibo servito all’interno del circolo.

Ristorante chiuso per “lavori straordinari”

Il ristorante del Circolo Tennis di Bari è stato formalmente chiuso per lavori straordinari, ma la decisione è giunta proprio in seguito all’avvio delle verifiche igienico-sanitarie da parte della Asl locale e dei carabinieri del Nas, che hanno effettuato un sopralluogo nella struttura. Non si esclude che la chiusura possa proseguire fino al termine degli accertamenti e all’eventuale adozione di provvedimenti ulteriori, qualora venissero rilevate irregolarità.

Il personale del ristorante sarebbe stato sentito dagli ispettori per ricostruire la catena di preparazione e conservazione degli alimenti. Gli inquirenti intendono chiarire anche se altri clienti abbiano riportato disturbi analoghi o se l’episodio resti isolato. Allo stato attuale, non risultano altri casi segnalati in relazione al medesimo giorno di servizio.

Nessun allarme generalizzato, ma massima attenzione

Le autorità sanitarie stanno trattando il caso con la consueta attenzione, pur sottolineando che si tratta, al momento, di un singolo episodio. La decisione di sospendere l’attività del ristorante ha natura precauzionale, in attesa dell’esito dei controlli in corso. Solo una volta accertata la causa del malore e valutata la sicurezza dell’ambiente di preparazione dei cibi, sarà possibile stabilire se il locale potrà riaprire regolarmente.