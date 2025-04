Sondaggi 2025, Fratelli d’Italia da record, calo del Pd, flessione per Lega e FI, cresce M5S

Secondo l’ultima rilevazione per Porta a Porta, Fratelli d’Italia guadagna mezzo punto percentuale e raggiunge il 31%, distaccando nettamente Partito Democratico e Movimento 5 Stelle

Fratelli d’Italia conferma il trend positivo e supera la soglia del 31% nelle intenzioni di voto, secondo quanto emerso dal sondaggio condotto dall’Istituto Noto per il programma Porta a Porta. Il partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni ottiene un incremento dello 0,5% rispetto alla precedente rilevazione, effettuata il 27 marzo scorso, consolidando la propria posizione di forza all’interno del panorama politico nazionale.

Fratelli d’Italia cresce ancora, calo per il Partito Democratico

Secondo i dati, Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 31% delle preferenze, ben cinque punti in più rispetto al risultato ottenuto alle elezioni politiche del 2022. Un risultato significativo che, come rileva lo stesso istituto, rappresenta un’anomalia nel contesto italiano, dove tradizionalmente le forze di governo tendono a perdere consensi durante il mandato.

Il sondaggio mostra anche un calo per il Partito Democratico, che scende al 22%, con una flessione dello 0,5%. La distanza tra i due principali partiti si amplia dunque a nove punti percentuali. Il Movimento 5 Stelle, invece, registra una leggera crescita e si attesta al 13%, guadagnando un punto percentuale rispetto alla precedente rilevazione.

Centrodestra al 50%, centro e sinistra divisi

Nel centrodestra, Lega e Forza Italia vedono entrambe una lieve flessione: il partito guidato da Matteo Salvini scende al 9%, mentre quello di Antonio Tajani si ferma all’8,5%. Complessivamente, la coalizione di centrodestra raccoglie il 50% delle preferenze, mantenendo la maggioranza relativa.

Diversa la situazione nel campo opposto: il centrosinistra, se si presentasse unito, raggiungerebbe il 48%, ma l’ipotesi di una coalizione ampia al momento appare lontana. Un’eventuale alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle si fermerebbe al 35%, e l’integrazione con forze come Azione, Italia Viva e Alleanza Verdi-Sinistra appare difficilmente praticabile in tempi brevi, visti gli attuali rapporti politici.

Il sondaggio Noto evidenzia, secondo il commento degli analisti, una crescente fiducia da parte dell’elettorato nell’operato del governo, percepito come impegnato su questioni concrete e non orientato esclusivamente su logiche ideologiche. Il dato relativo a Fratelli d’Italia viene quindi interpretato come un segnale di stabilità politica e coerenza da parte dell’attuale esecutivo.